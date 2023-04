Quote Napoli-Milan: chi è la favorita in Champions? I pronostici

Le quote comparate di Napoli-Milan: i pronostici degli esperti di scommesse su chi sarà la squadra favorita nella partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League (andata 1-0 per i rossoneri)

Dopo l'1-0 di San Siro, Napoli e Milan si affrontano nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Rossoneri forti della vittoria ottenuta di misura all'andata, decisa dalla rete di Bennacer, e chiamati a difendere il vantaggio nel secondo round contro gli azzurri. Chi tra Napoli e Milan supererà i quarti affronterà in semifinale una tra Inter e Benfica. La squadra di Spalletti, per qualificarsi, dovrà vincere con almeno due gol di scarto. A quella di Pioli, di contro, per volare in semifinale basterà non perdere. Ecco le quote di Napoli-Milan

Napoli-Milan, gli ultimi risultati — Entrambe le squadre hanno pareggiato nell'ultimo turno di Serie A. Il Milan non è andato oltre l'1-1 contro il Bologna, mentre non è arrivato alcun gol in Napoli - Verona. E se gli azzurri sono sempre più primi in classifica, a +14 dalla Lazio seconda, i rossoneri sono al quarto posto dopo aver raggiunto quota 53: sono solamente due le lunghezze che li dividono dai rivali dell'Inter, che inseguono a 51. È la terza volta in meno di un mese che le due formazioni si affrontano. E in entrambi i casi, fin qui, i rossoneri sono usciti vincitori: prima in Serie A con un clamoroso poker, poi in Champions con il successo di misura.

I precedenti tra Napoli e Milan — Il Napoli potrebbe conquistare un posto in semifinale di Champions per la prima volta nella storia del club. Non si tratterebbe, tuttavia, della prima semifinale europea, dato che vanta questo piazzamento in Coppa delle Coppe (1976-78) e in Europa League (2014-15). Il Milan, dall'altra parte, non raggiunge le semifinali di Champions dalla stagione 2006-07. In totale ne ha collezionate 15. I rossoneri sono rimasti imbattuti in tutte le sei gare giocate in Champions contro avversarie italiane e nel parziale ha tenuto la porta inviolata cinque volte. Infine, il Milan ha vinto due incontri di fila contro il Napoli considerando tutte le competizioni per la prima volta dal 2010/11, in quell'occasione entrambi in A.

Le quote di Napoli-Milan — , è il Napoli il favorito per la vittoria del match: il segno 1 oscilla tra l'1.75 di Sisal e l'1.83 di Snai. Al contrario, il successo del Milan è in grado di pagare fino a 5.10 volte la posta su LeoVegas (la quota è più bassa su bet365 e Betfair, 5.00). Il pareggio, infine, vale 3.50 su Planetwin e LeoVegas, raggiungendo un massimo di 3.70 su Sportbet.

Per quanto riguarda il numero di gol, l'Under è in vantaggio sull'Over 2.5: il primo scenario è quotato 1.70 su StarCasinòBet, 1.75 su Sisal. L'ipotesi opposta, e dunque che arrivino almeno tre reti nel corso del match, vale 2.00 su Better, 2.12 su StarCasinòBet. Infine, gli scommettitori tutt'altro che convinti che entrambe le squadre andranno a segno. La soglia fissata per il No Goal è di 1.80 su bet365 e Betfair, contro il 2.00 del Goal su Betfair e StarCasinòBet.