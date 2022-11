Quote Milan-Spezia: per i bookie non c’è gara. E Leao ha un conto aperto

Quote scommesse Milan: il confronto tra bookmakers per la partita Milan-Spezia di Serie A. Non c'è gara? Rafael Leao, però, ha un conto aperto..

Matteo Ronchetti

Dopo aver raggiunto la qualificazione agli ottavi di Champions League, il Milan si rituffa in campionato per archiviare il più velocemente possibile il passo falso col Torino. In casa, contro lo Spezia, la squadra di Pioli va alla caccia dei tre punti per provare ad accorciare la distanza da Atalanta e Napoli, impegnate nello scontro diretto a Bergamo soltanto qualche ora prima. I liguri, dalla loro, sono reduci dalla sconfitta beffa con la Fiorentina, maturata soltanto al 90’.

GLI ULTIMI RISULTATI — Come anticipato, il Milan è reduce dalla sconfitta contro il Torino. Se dovesse registrare la seconda sconfitta consecutiva, eguaglierebbe quanto raggiunto soltanto una volta dal novembre del 2021 in poi, in quel caso contro Fiorentina e Sassuolo. I rossoneri, a quota 26, a -6 dal Napoli capolista, ha dimostrato di saper tenere la porta “serrata”, soprattutto a San Siro: dall’inizio del 2022, ha tenuto nove volte la porta inviolata in casa in Serie A, record nell’anno solare al pari della Fiorentina: solo Liverpool e Real Sociedad (10 ciascuna) contano più cleansheet interni nei maggiori cinque campionati europei nel periodo. Dall’altra parte, lo Spezia, che ha collezionato nove punti nei 12 turni fin qui giocati, ha mostrato di far fatica lontano dal Picco: ha perso senza segnare tutte le prime sei gare esterne di campionato. Solamente quattro squadre, nella storia del torneo, sono arrivate a sette sconfitte di fila fuori casa senza trovare la rete (Napoli nel 1939, Bari nel 1950, Catania nel 1955 e nel 1984, Livorno nel 2014).

I PRECEDENTI DI MILAN-SPEZIA — Milan e Spezia si sfideranno sabato alle 20.45 per la quinta volta in Serie A (la terza se si considerano solamente le gare giocate a San Siro). I liguri hanno vinto due delle quattro sfide contro i rossoneri: se dovesse arrivare un altro successo, quella di Pioli diventerebbe la seconda squadra contro cui hanno trovato tre vittorie nella competizione, dopo la Sampdoria. Lo Spezia, inoltre, è stato protagonista di una delle due sconfitte interne del Milan in Serie A nel 2022: 1-2 lo scorso febbraio, seguita solo dall’1-2 contro il Napoli il 18 settembre. La compagine ligure, riporta OddsChecker, è la vittima preferita in A per Rafael Leao: tre reti per il portoghese contro i liguri, inclusa la prima delle due doppiette realizzate nella competizione – cinque reti e quattro assist in questo campionato, con solo Kvaratskhelia e Milinkovic-Savic che hanno preso parte a più reti di lui finora. Non a caso, Leao è tra i principali indiziati per mettere la firma sul tabellino. Su Sisal la quota che coinvolge lui e un suo gol nel corso dei 90’ è di 2.00 (la stessa che vanta Giroud). Su Snai si arriva a 2.25, con l’attaccante francese che rima più “basso”, a 2.10.

QUOTE SCOMMESSE MILAN-SPEZIA — Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Milan – Spezia è destinata a non essere una sfida particolarmente equilibrata. La squadra di Pioli gode dei favori del pronostico: il suo successo ha una quota che va dall’1.20 di LeoVegas all’1.22 di Sisal, Betfair, Snai, Better e Goldbet. E la forbice tra il segno 1 e il 2 è ampissima: la vittoria degli ospiti, infatti, è in grado di pagare fino a 15.00 volte la posta su Snai (la soglia rimane più bassa su Goldbet, Better e 888Sport, 14.50). Il pareggio, infine, va dal 6.45 di Planetwin al 6.75 di Goldbet. A proposito di reti, l’Over 2.5 è in vantaggio sull’Under. Il primo scenario vale 1.50 su Snai, 1.57 su Sisal, 1.58 su LeoVegas. L’ipotesi contraria, e dunque quella che ipotizza l’arrivo di meno di tre gol nel corso dei 90’, raggiunge un massimo di 2.45 su Betfair (la quota rimane poco più bassa su Planetwin, 2.42, e LeoVegas, 2.38). Idee piuttosto chiare quelle dei bookie in merito al Goal/No Goal: lo scenario secondo una delle due squadre rimarrà a secco ha una soglia più alta (2.30 su Snai contro l’163 del Goal, secondo lo stesso portale).