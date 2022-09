Quote Milan-Napoli: ecco i favoriti. Incognita sul numero di gol

Le quote della partita Milan-Napoli di Serie A messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti sono..

Matteo Ronchetti

Cercavi le quote di Milan-Napoli? Eccole qui. Chi è la favorita? Quanto è quotata la vittoria? E quella del Napoli? In questo articolo proveremo a darti tutte le risposte del caso. Intanto cominciamo con qualche informazione/notizia utile sulla partita e le due squadre. Dopo aver sconfitto l’Inter nel derby di due settimane fa, il Milan torna a San Siro per un altro big match incandescente. Al Meazza arriva il Napoli, intenzionato a ottenere la terza vittoria consecutiva in questo stadio dopo quelle firmate da Elmas e Politano nella stagione 20/21 e 21/22. I rossoneri non vincono in casa, in campionato contro i partenopei, dal 2014: in quel caso, a siglare il trionfo ci pensarono Menez e Bonaventura. Le fatiche di Champions sono un fattore importante da tenere in considerazione per entrambe le formazioni che, però, nell’ultimo week-end si sono riprese il primato nella classifica di Serie A, in condivisione con l’Atalanta. Il fischio d’inizio della sfida, valida per la settima giornata di campionato, arriverà domenica 18 settembre alle 20.45.

Gli ultimi risultati di Milan e Napoli

Il Milan arriva all’appuntamento dopo aver conquistato i tre punti al termine della sfida europea contro la Dinamo Zagabria (3-1). Ma anche la squadra di Spalletti, che aveva iniziato il proprio percorso in Champions con il convincente successo contro il Liverpool, ha fatto il “bis” in casa dei Glasgow Rangers (0-3). Entrambe le formazioni, poi, si sono imposte sugli avversari nelle ultime sfide di Serie A: i rossoneri hanno vinto fuori casa contro la Sampdoria grazie alle reti di Messias e Giroud, mentre i partenopei si sono resi protagonisti del successo di misura al Maraodona contro lo Spezia (decisivo il gol di Raspadori). Il Milan, poi, è imbattuto da 22 gare in Serie A, grazie a 15 vittorie, mantenendo quattro volte la porta inviolata nel periodo.

Striscia record del Milan in casa

È dal 2013 che la squadra rossonera non arriva a sette successi interni consecutivi (otto in quel caso). Quella serie, tuttavia, si fermò con un pareggio contro il Napoli. Gli azzurri, dall’altra parte, hanno ottenuto sette punti nelle prime tre trasferte di questo torneo. La squadra di Spalletti potrebbe rimanere imbattuta nelle prime quattro gare esterne di un campionato di Serie A per la terza stagione di fila, risultato mai raggiunto in precedenza. Un’ultima statistica da tenere in considerazione per le quote di Milan-Napoli: il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in sei delle ultime nove gare di campionato (0.4 gol subiti a partita), tante volte quante nelle precedenti 25 (media di 1.1 reti concesse).

Milan-Napoli, i precedenti

Milan e Napoli si sfideranno domenica per la 149esima volta in Serie A (la 75esima se si considerano solamente le gare giocate a San Siro). Il bilancio pende dalla parte dei padroni di casa, usciti vittoriosi da 56 incontri contro i 44 degli ospiti, 48 i pareggi. I numeri si confermano a tinte rossonere se, invece, si parla delle sfide casalinghe per il Milan (32 vittorie, 16 quelle avversarie, 26 pareggi). I padroni di casa hanno vinto l’ultima partita di campionato contro il Napoli (0-1 al Maradona, lo scorso 6 marzo), dopo una serie di due sconfitte consecutive. I rossoneri non vincono due gare di fila contro i partenopei dal 2010/11, quando in panchina c’era Massimiliano Allegri. I due precedenti giocati al Meazza si sono conclusi entrambi con la vittoria degli ospiti per 0-1: quella del dicembre 2021 grazie alla rete di Elmas, quella di marzo per il gol di Politano. Solamente nel 1979 i rossoneri sono arrivati a tre sconfitte consecutive interne contro i partenopei in Serie A, mai a tre sfide di fila senza reti.

Milan-Napoli, l'ultima vittoria rossonera

Bisogna tornare al 14 dicembre 2014 per analizzare l’ultimo successo del Milan a San Siro contro il Napoli. In quel caso la sfida terminò 2-0 (decisive le marcature di Menez e Bonaventura). Come riferisce OddsChecker, il Milan è la vittima preferita di Zielinski in Serie A. Il centrocampista del Napoli ha realizzato quattro reti contro i rossoneri nel massimo campionato, tutte concentrate nelle prime 10 sfide, essendo rimasto a secco nelle ultime sette. Contro gli avversari di giornata ha realizzato anche la sua prima doppietta nella competizione, il 25 agosto del 2018. In questo senso, la quota che lo considera marcatore nel corso dei 90’ è di 5.00 sia su Snai che su Sisal.

Quote Milan-Napoli

Chi è favorito?

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Milan-Napoli sarà una gara equilibrata. I padroni di casa sono favoriti: il loro successo è quotato a 2.10 su Pokerstars, 2.20 su Snai e Better, e raggiunge un massimo di 2.25 su Planetwin. Ma la forbice tra il segno 1 e il 2 è tutt’altro che ambia: la vittoria degli ospiti è in grado di pagare fino a 3.30 volte la posta se si opta per Betfair (3.20 se, invece, si sceglie Goldbet o Novibet). Il pareggio, infine, raggiunge una quota massima di 3.55 su LeoVegas e Better, mentre rimane poco più bassa su Snai e Planetwin (3.45).

Quanti gol ci saranno?

I bookie dimostrano di non aver preso una posizione netta neanche in merito al numero di gol che giungeranno nel corso dei 90’. La quota dell’Over 2.5 oscilla dall’1.80 di Novibet all’1.91 di LeoVegas. Il segno opposto, e dunque, l’Under 2.5, raggiunge un massimo di 1.95 su Pokerstars (rimane più basso su Snai, 1.92).Poco più definita l’idea degli scommettitori sul Goal/No Goal. L’ipotesi che entrambe le squadre riescano ad andare a segno è la più probabile. Su LeoVegas, ad esempio, la soglia fissata è di 1.72 (1.62 su Pokerstars). La situazione opposta, e dunque quella che vede il numero “zero” accanto a una delle due formazioni, sta a 2.15 sia su Betfair che su Snai.

L'assenza di Rafael Leao squalificato

Occhio, infine, all’assenza di Leao a causa della squalifica. Il portoghese ha saltato solamente quattro partite negli ultimi due campionati di Serie A. Quali sono le quote di Milan-Napoli senza Leao? Il Milan, senza di lui, ha una percentuale di successi del 50% e una media punti di 1.8, dati che salgono al 70% e 2.3 con il classe ’99 in campo. Giroud è il principale indiziato a sbloccare la gara: la quota che lo considera primo marcatore è di 6.25 su Sisal (contro l’8.50 di Simeone, primo tra gli azzurri).