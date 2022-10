Quote scommesse Milan-Monza: Berlusconi e Galliani ritrovano i rossoneri

GLI ULTIMI RISULTATI

Milan non bello, ma maledettamente cinico a Verona per tre punti pesanti. Il 2-1 conquistato sugli scaligeri consegna la terza vittoria di fila in campionato, con 23 punti e terzo posto in classifica: rossoneri staccati di tre punti dal Napoli capolista e di una lunghezza dall’Atalanta seconda. Erano quasi 30 anni che il “Diavolo” non vinceva almeno 7 delle prime 10 giornate, nella stagione seguente alla conquista dello Scudetto. Un dato importante per la squadra di Pioli che ha trovato la via del gol in 20 occasioni, secondo miglior attacco del Napoli e con 10 reti al passivo. Gli uomini di Palladino, dopo 4 match senza ko, hanno riassaporato il gusto amaro della sconfitta ad Empoli. I brianzoli sono a quota 10 in classifica, con 5 lunghezze di vantaggio sulla zona calda. Nove le reti segnate e 15 quelle subite dai biancorossi. Per Berlusconi e Galliani, la prima sfida da ex contro il Milan: 29 trofei conquistati in 31 anni di gestione del Club.