quote Milan-Lecce: i pronostici sulla partita di Serie A

Le quote comparate di Milan-Lecce: i pronostici degli esperti di scommesse su chi sarà la squadra favorita nella partita di Serie A, i marcatori e gli ultimi risultati. Le ultime news sul match di San Siro

Milan-Lecce fa parte della 31^ giornata di Serie A: calcio di inizio domenica 23 aprile alle ore 18.00, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro in Milano. Dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League, il Milan prova a blindare un posto nella prossima Coppa dei Campioni, attraverso il campionato. Un solo successo per gli uomini di Stefano Pioli nelle ultime cinque giornate. Dall’altra parte la formazione di Baroni si trova di colpo con appena cinque lunghezze di vantaggio sulla zona calda. Ecco le quote della partita Milan-Lecce di Serie A.

Ultimi risultati Milan e Lecce — Milan bello in Europa e incerto in campionato. I campioni in carica sono pronti ad abdicare il titolo vinto dopo 11 anni, ma in compenso devono blindare un posto nelle prime quattro posizioni: in questo modo i meneghini si assicurano l’accesso alla prossima Champions League. Rossoneri con 53 punti e due lunghezze sopra il quinto posto occupato dall’Inter, per un derby nel derby che accende anche quello in ambito continentale. La squadra di Stefano Pioli ha trovato i tre punti, solo in una delle ultime cinque partite. A livello di gare interne, i meneghini sono imbattuti da quattro partite consecutive: otto punti messi assieme in questo arco di gare. A San Siro, Giroud e soci hanno trovato la via del gol in 28 occasioni, con 17 reti subite.

Il Lecce all’improvviso si trovano vicini alla zona calda, come mai non era successo in questa stagione. Salentini a quota 28 punti, vale a dire cinque lunghezze sul Verona terzultimo. Tra le due formazioni, ecco lo Spezia. I pugliesi non vincono da sette giornate di fila: ultimo acuto il 19 febbraio a Bergamo, 2-1 all’Atalanta. Poi sei ko consecutivi e un pari nell’ultimo turno. Insomma, la squadra di Baroni rischia grosso e in trasferta perde da tre match di fila. Lecce che fuori casa fatica molto, considerando che ha ottenuto 15 punti su 45 disponibili lontano dal “Via del Mare”. A livello di reti, l’ex rossonero Colombo e soci hanno siglato appena 11 reti, con 16 al passivo.

I precedenti di Milan-Lecce — Milan-Lecce si giocherà per la 34^ volta. Come riporta Oddschecker solo due volte i rossoneri hanno perso contro i salentini, con il bilancio che si completa con 19 trionfi dei meneghini e 12 pareggi. Complessivamente i giallorossi non superano i campioni di Italia in carica dal 2006: 1-0. Poi 17 anni di digiuno. Nelle sole gare di San Siro, il quadro recita 12 acuti della squadra di Pioli, tre pari e un successo pugliese che risale al 1997: 2-1 e San Siro sbancato. All’andata 2-2 e solo nella stagione 1999-2000 il Lecce è uscito imbattuto da entrambe le sfide di campionato contro il Milan. Anche in quella stagione, doppio 2-2.

Quote Milan-Lecce — Come rileva Oddschecker in Milan-Lecce gli operatori di scommesse non hanno dubbi: rossoneri super favoriti. Le quote più alte arrivano da Sportbet a 1.54, con Starcasinò Bet a 1.53, mentre Novibet, Betway, Planetwin e DAZNBET sono a 1.51. Il segno X lievita fino a 4.25 su Snai. In scia seguono bet365 e Netbet a 4.20, con Better a 4.10. Il segno 2 decolla nel vero senso della parola: Snai e Betfair sono concordi a 7.50, con Goldbet a 7.20. LeoVegas recita 7.00 sulla propria lavagna, mentre la quotazione più cauta arriva da Pokerstars Sport a 6.50. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 non trova il gradimento dei siti di scommesse. Quotazioni alte per bet365, Better e LeoVegas a 2.00, mentre Starcasinò, Betway e DAZNBET si attestano a 1.98. Di conseguenza l’Under 2.5 scende a 1.87 su Betfair, con Planetwin e Sisal a 1.75.

Passiamo alla quote di Milan-Lecce legate ai gol, a sua svolta sfavorito: 2.20 su Pokerstars Sport e Goldbet, e 2.05 su Snai. Il No Goal prende forma a 1.70 su Novibet e Sportbet. Chiudiamo con il primo marcatore: il favorito è Olivier Giroud a 5.10 su Starcasinò Bet. Attenzione poi a Rafael Leao e Divock Origi: il lusitano a 7.70 su Snai, con il belga a 8 su bet365. Nelle fila giallorosse, Gabriel Strefezza si accende a 11 su Sisal, mentre l’ex rossonero Lorenzo Colombo brilla a 16 su LeoVegas.