Supercoppa, quote Milan-Inter: c’è una favorita, ma di poco. Finirà nei 90′?

Quote scommesse Milan: il confronto tra bookmakers per la partita Milan-Inter di Supercoppa. Notizie, info, statistiche e ultime news sulla prossima partita

Matteo Ronchetti

Per la seconda volta nella storia della Supercoppa Italiana, 12 anni dopo il derby del 2011 disputato a Pechino, si ripresenta Milan-Inter in gara secca dopo aver conquistato rispettivamente lo Scudetto e la Coppa Italia nel 2021/22. La squadra di Pioli arriva all'appuntamento al culmine di una settimana a dir poco complicata, l'Inter sta meglio (ha vinto contro il Verona nell'ultima sfida di Serie A), ma non è stata esente da passi falsi, come il 2-2 sul campo del Monza. I nerazzurri di Inzaghi vogliono il bis dopo aver conquistato il trofeo nella scorsa edizione, grazie al 2-1 rifilato alla Juve a San Siro, ma l'albo d'oro della Supercoppa vede il Milan davanti: sette le vittorie, contro le sei degli storici rivali. La gara è in programma mercoledì 18 gennaio allo stadio internazionale Re Fahd di Riad, in Arabia Saudita (fischio d'inizio alle 20 italiane).

GLI ULTIMI RISULTATI — Il Milan, negli ultimi sette giorni, si è fatto raggiungere nel finale dalla Roma, è stato eliminato dalla Coppa Italia per mano del Torino e, infine, ha faticosamente riagguantato il Lecce dopo esser andato in doppio svantaggio. I punti di distacco dal Napoli capolista sono arrivati a nove, un vantaggio che rende lo Scudetto una vera impresa per i rossoneri. Sta meglio l'Inter, che dopo il Mondiale ha superato di misura il Napoli e poi il Verona, con in mezzo l'amaro pareggio all'U-Power Stadium. I nerazzurri, che avevano chiuso la prima parte della stagione al quarto posto, lo hanno confermato, mettendosi alle spalle la Lazio e raggiungendo la Juve a quota 37. Tra i due rivali cittadini, e le due squadre in gara nella finale di Supercoppa, dunque, solamente una lunghezza di distanza in classifica. Gli ultimi scontri mettono Rafael Leao sotto la lente d'ingrandimento: dopo nove presenze senza segnare contro l'Inter, ha realizzato una doppietta nella più recente (l'ultimo rossonero che ha trovato la rete in due derby è stato Kakà nel 2004). Un suo gol vale 3.25 su Sisal.

I PRECEDENTI DEL DERBY — Quello in programma mercoledì sarà il 234esimo Milan-Inter nella storia, con il bilancio che vede in vantaggio i nerazzurri con 85 successi a 79; i 69 pareggi completano il quadro tra tutte le competizioni. Come anticipato, questa sarà la seconda sfida tra le due milanesi in Supercoppa Italiana dopo quella del 6 agosto 2011: in quell'occasione vinsero i rossoneri 2-1 sotto la guida di Allegri, grazie alle reti di Ibrahimovic e Boateng, che ribaltarono il vantaggio di Sneijder. Considerando anche la Coppa Italia, i precedenti arrivano a tre: anche in quel caso (1977) fu il Milan ad alzare al cielo il trofeo. La squadra di Pioli ha dalla sua un importante trend che riguarda la competizione: nel 71% delle precedenti edizioni della Supercoppa, è risultata esser la vincitrice la squadra che, qualche mese prima, si era laureata Campione d'Italia. L'Inter ha sì vinto l'ultima edizione della Supercoppa, ma il "bis" è un traguardo tutt'altro che scontato, raggiunto solamente una volta dai nerazzurri quando, nel 2005 e nel 2006, riuscirono a battere Juve e Roma e a vincere il trofeo per due anni di fila.

SUPERCOPPA, LE QUOTE DI MILAN-INTER — Sfida dal pronostico apertissimo quella di Milan-Inter, riporta OddsChecker. Entrambe le formazioni dispongono di armi per poter far male agli avversari. La sensazione dei bookie, tuttavia, è che in questo momento siano i nerazzurri a essere un po' più brillanti, con i rossoneri che, al contrario, potrebbero presentarsi con qualche certezza in meno. La vittoria di Lautaro e compagni ha una quota leggermente più bassa: si va dal 2.45 di Bet365 al 2.50 di Betfair e Sisal. Il trionfo della squadra guidata da Pioli, invece, raggiunge un massimo di 2.90 su Sisal (rimane più bassa su StarCasinòBet e Novibet, 2.85). È tutt'altro che ampia anche la forbice tra l'Over e l'Under 2.5. Gli scommettitori, tuttavia, sono più propensi a pensare che possano arrivare almeno tre gol: la quota è di 1.82 su StarCasinòBet (il segno opposto raggiunge un massimo di 2.00 su Betfair). Infine, i bookmaker sono convinti che la partita Milan-Inter possa risolversi nei 90', senza ausilio di extra-time: a 2.45 la vittoria nell'Inter nei tempi regolamentari, a 2.88 quella del Milan su Bet365.