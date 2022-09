Quote Milan-Inter: i bookmakers danno i nerazzurri favoriti

Milan-Inter, il derby si avvicina. La partita della quinta giornata di Serie A resta da 1X2, ma i bookmakers vedono i nerazzurri favoriti. Ecco le quote del derby. Siete d'accordo?

Matteo Ronchetti

Il campionato di Serie A è già entrato nel vivo. Alla quinta giornata, infatti, ecco il Derby della Madonnina che vedrà contrapporsi, sabato 3 settembre alle 18.00, Milan e Inter. Si tratta delle due squadre che si sono contese la vittoria dello scudetto nella scorsa stagione e tra le grandi favorite per la vittoria finale anche quest’anno. I nerazzurri, che giocheranno formalmente in trasferta, con la vittoria sulla Cremonese hanno sorpassato per il momento i rivali, fermato sul pareggio dal Sassuolo. La squadra di Pioli ha raccolto fin qui 8 punti, contro i 9 del gruppo guidato da Simone Inzaghi. I grandi assenti della sfida sono Ibrahimovic da una parte e Lukaku dall’altra, entrambi out per un infortunio e protagonisti assoluti dei derby precedenti.

GLI ULTIMI RISULTATI DI MILAN E INTER

Il Milan, chiamato a difendere il titolo di campione d’Italia, ha vinto due partite (l’esordio contro l’Udinese e il match contro il Bologna), pareggiandone altrettante: lo scontro con l’Atalanta e l’ultima con Sassuolo di Alessio Dionisi. Tre successi su quattro, invece, per l’Inter, uscita con nove punti dalle tre sfide contro Lecce, Spezia e Cremonese. Con la Lazio all’Olimpico l’unica battuta d’arresto: dopo il vantaggio di Felipe Anderson e il pareggio di Lautaro, gli avversari hanno allungato andando in rete prima con Luis Alberto, poi con Pedro. Proprio l’argentino è attualmente al terzo posto, con tre marcature, nella classifica che dei cannonieri della Serie A. Non è complicato pensare che sia lui l’indiziato principale per andare, per primo, in gol: la quota è di 7.25 su Sisal. Ma, seguendo lo stesso portale, l’attaccante nerazzurro ha le medesime probabilità di aprire le marcature rispetto a Olivier Giroud, super-attenzionato della compagine rossonera. Poco più alta, invece, la soglia fissata per un’altra coppia, quella formata da Leao e Dzeko: in questo caso si arriva a 8.75 (3.50 se ci si “accontenta” di una rete nel corso dei 90’, indipendentemente se sia, o meno, la prima).

I PRECEDENTI DEL DERBY DI MILANO

Milan e Inter si sfideranno sabato pomeriggio per la 177esima volta in Serie A (89 i precedenti giocati formalmente in casa rossonera). Bilancio a favore dell’Inter: 67 i successi nerazzurri, 53 le vittorie del Milan. Trend che si mantiene analizzando le sfide casalinghe del Milan: 28 a 34. L’ultimo incrocio in campionato è quello del 5 febbraio 2022, con la doppietta di Giroud che si è rivelata essere decisiva per lo scudetto alzato al cielo dagli uomini di Pioli. Il dato che lascia sorpresi dando un’occhiata ai precedenti è relativo all’ultima vittoria conquistata dal Milan in un derby giocato in casa: per analizzare il successo più recente, bisogna tornare a 2016. In quel caso, i gol arrivarono dai piedi di Alex, Bacca e Niang per il 3-0 finale. Da quel momento in poi, tre pareggi e due vittorie dell’Inter. Infine, come rilevato da OddsChecker, gli ultimi due derby giocati in un San Siro perlopiù rossonero si sono conclusi in pareggio. In questo senso, l’X è quotato 3.20 su Pokerstars, 3.40 su Sisal e LeoVegas.

QUOTE MILAN–INTER

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Milan-Inter è destinata a essere, al pari di ogni altro derby, una sfida particolarmente equilibrata. Gli ospiti sono favoriti: il loro successo vale 2.50 su Pokerstars, 2.60 su Better, raggiungendo un massimo di 2.66 su Planetwin. La forbice tra il segno 1 il 2 è ampia: la vittoria dei padroni di casa è in grado di pagare fino a 2.80 volte la posta su Betfair (2.70 su Goldbet, 2.75 su Novibet). Sono 474 le reti segnate da Milan e Inter nei derby di Serie A (226 rossonere, 248 nerazzurre): quasi 2.70 a partita. Questo porta i bookie a porre l’Over 2.5 in posizione di vantaggio rispetto all’Under: la quota del primo è di 1.72 su Planetwin, 1.75 su Sisal e Pokerstars, mentre la possibilità che vengano siglati meno di tre gol nei 90’ vale 1.95 su Sisal, 2.02 su LeoVegas. Pochi dubbi sul fatto che le reti arriveranno da entrambe le parti: la giocata Goal raggiuge un massimo di 1.60 su Betfair e LeoVegas, mentre il No Goal vale 2.30 sia su Snai che su LeoVegas. Infine, l’eventualità di un calcio di rigore concesso a una delle due squadre viene quotata 2.75 su Sisal e Snai, contro l’1.35 dell’ipotesi contraria. Bennacer e Barella i principali indiziati a finire sul taccuino dell’arbitro alla voce “ammoniti”: quota è, rispettivamente, di 3 e 3.25 su Sisal.