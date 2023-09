Quote Milan-Verona: risultato, primo marcatore e pronostici

Guai a sottovalutare i gialloblu. Gli uomini di Marco Baroni hanno raccolto sette punti in quattro gare, con due vittorie, un pari e una sconfitta. Il successo manca da 180 minuti, dopo gli acuti contro Empoli e Roma. Prima della sosta per le nazionali, Ko a Sassuolo e alla ripresa, 0-0 casalingo contro il Bologna. Insomma, scaligeri completamente cambiati, rispetto alla salvezza ottenuta nello spareggio contro lo Spezia, nella scorsa stagione.

QUOTE MILAN-VERONA — Come riporta Oddschecker per Milan-Verona l’ago della bilancia pende ovviamente dalla parte dei rossoneri. Il segno 1 crolla 1.40 su Betflag, con William Hill a 1.39, mentre Netbet, Betway, Novibet e Sisal recitano 1.38. Il segno X sale a 5.00 su Snai e Betfair, con Goldbet e bet365 a 4.75. Una vittoria veneta decolla a 9.50 su LeoVegas, a 8.75 su Planetwin365, 8.50 su Pokertstars Sport e 8.35 su Better. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 trova gradimento fra gli operatori di scommesse. Lo dimostrano le lavagne di Betflag e William Hill a 1.82, con LeoVegas a 1.78 e Sisal a 1.75. Di conseguenza lievita l’Under 2.5 a 2.10 su bet365, con Snai, Better e betfair a 2.00.

Situazione opposta per Goal e No-Goal. La prima opzione si alza fino a 2.00 su Planetwin365, Novibet e Pokerstars Sport, mentre Betway scende 1.98. Passiamo al No-Goal che trova il favore del pronostico a 1.78 su Goldbet, a 1.77 su Netbet e 1.73 su LeoVegas. Infine, uno sguardo al Primo Marcatore. Sempre per quanto riguarda le quote di Milan-Verona, nelle file rossonere occhi puntati su Leao a 5.00 su bet365, con Snai e Sisal a 4.80. Attenzione ad Okafor che potrebbe partire titolare e l’ex Salisburgo vale 5.30 su LeoVegas, con Betfair e BetFlag a 5.20. In ottica Verona, il maggiore indiziato per sbloccare la sfida di San Siro è Cyril Ngonge a 15.00 su bet365 e Snai, con Betfair a 14.50.

I PRECEDENTI — Come rileva Oddschecker, Milan-Verona si giocherà per la 63^ volta in Serie A e il bilancio sorride ai meneghini: 31 vittorie, a fronte 10 sconfitte e 21 pareggi. Nelle sole gare di San Siro, il Diavolo è imbattuto nella massima divisione contro i veneti.Hellas che non ha mai sbancato la Scala del Calcio, in 31 trasferte: 18 i trionfi dei rossoneri e 13 pareggi. A livello di reti, i 19 volte Campioni di Italia hanno messo a segno 56 reti nei match interni contro i rivali, rispetto alle 24 marcature gialloblu.

