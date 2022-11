Quote Milan-Fiorentina: risultato e possibili marcatori

STATO DI FORMA

Milan che per la seconda trasferta di fila non ha ottenuto la massima posta in palio. I rossoneri, dopo la sconfitta in casa del Torino, vengono fermati sullo 0-0 allo Zini dalla Cremonese. La squadra di Pioli è sempre seconda, ma con un distacco che sale a 8 lunghezze sul Napoli capolista, con tre punti di vantaggio sulla quinta piazza. In casa invece i rossoneri hanno un andamento molto più costante, con sei vittorie e una sconfitta (contro il Napoli). Leao e compagni cercano il quarto successo di fila a San Siro, per riprendere l’inseguimento alla prima della classe, oltre che per blindare un posto nella prossima Champions League. I meneghini hanno segnato 27 reti e con 14 al passivo: per la seconda volta in stagione, il Milan è rimasto a secco di reti. Prima di Cremona, ad inizio campionato il pari per 0-0 in casa del Sassuolo. Dall’altra parte la formazione di Vincenzo Italiano sembra aver ingranato la marcia giusta, dopo una prima parte di stagione molto complicata. La Fiorentina ha vinto tre gare di fila e mette nel mirino il quarto successo consecutivo che diventano 7, se comprendiamo anche le ultime tre giornate della fase a gironi di Conference League. In campo esterno la squadra Viola è imbattuta da tre gare: un pari e primi due successi lontano dal Franchi. Entrambi in Liguria, contro Spezia e Sampdoria. Complessivamente Jovic e soci hanno raccolto 8 punti in trasferta, con 6 reti segnate e 6 subite.