Quote Milan-Atalanta, previsto ‘alto tasso di spettacolo’

I rossoneri vanno a caccia del terzo successo di fila: sei punti - uniti alla vittoria in Champions contro il Tottenham, che hanno ridato nuova linfa alla squadra di Pioli, attuale terza forza del torneo a parimerito con la Roma. A Milano arriva un'Atalanta "ferita" ma comunque a sole tre lunghezze dalla zona che vale l'Europa più importante. Leao - a segno nell'ultimo match di A al Meazza contro l'Atalanta - non ha partecipato a nessun gol del Milan nelle ultime sette presenze in tutte le competizioni. La quota che lo vede marcatore è di 2.75 su Sisal (6.00 se il suo gol arrivasse con il tabellino ancora "sguarnito" alla voce marcatori). Dall'altra parte, Hojlund è il quinto più giovane straniero a segnare almeno sei reti prima di raggiungere le 20 presenze in campionato (meglio di lui solo Adriano, Icardi, Kessié e Pato). Una sua marcatura nel corso del match vale 4.00, più bassa quella di Lookman (3.50 su Sisal).

Il Milan è imbattuto nelle ultime quattro sfide di campionato contro l'Atalanta (tre vittorie e il pareggio nel match d'andata, deciso dalle reti di Bennacer e Malinovskyi): i rossoneri non arrivano a cinque partite di fila senza perdere con i bergamaschi nel quadriennio 2008/12 (in quel caso le gare furono sei). Andando ad analizzare le sfide giocate al Meazza, il Milan ha vinto 2-0 nell'ultimo match interno con l'Atalanta in Serie A (15 maggio 2022), dopo una serie di sette partite consecutive a San Siro senza battere i bergamaschi. L'ultimo tecnico rossonero in grado di vincere due volte di fila in casa contro la Dea in due massimi campionati consecutivi è stato, addirittura, Fabio Capello (stagioni 92/93 e 93/94). I rossoneri, infine, sono chiamati a invertire un rendimento poco positivo contro le cosiddette big: appena un punto raccolto nelle ultime quattro sfide giocate contro squadre che occupavano le prime sei posizioni della classifica.

LE QUOTE DI MILAN-ATALANTA

Domenica sera a San Siro si affrontano rispettivamente il quarto e il terzo attacco del campionato, nonché due squadre in piena lotta Champions. Milan - Atalanta è una partita che i bookie prevedono ad alto tasso di spettacolo. Andando nel merito delle quote, riferisce OddsChecker, i padroni di casa sono i favoriti: il segno 1 vale 2.10 su Betfair, 2.20 su Sisal e 2.22 su Planetwin. Al contrario, il 2 è in grado di pagare fino a 3.50 volte la posta su Betfair (la quota è più bassa su Netbet e Better, rispettivamente 3.32 e 3.40). L'X, infine, sta a 3.25 su Goldbet, 3.40 su bet365. Per quanto riguarda i gol, le possibilità di Under e Over si equivalgono: il primo scenario vale 1.83 su StarCasinòBet, contro l'ipotesi opposta (1.90 optando per lo stesso portale). Non c'è alcun dubbio, infine, sul mercato del Goal/NoGoal. L'arrivo di almeno una rete per parte è lo scenario in "vantaggio": la quota è di 1.63 su Planetwin, 1.70 su bet365. L'ipotesi che una delle due formazioni rimanga a secco, infine, raggiunge un massimo di 2.15 su Betfair.