Quote Lecce-Milan: precedenti, marcatori e risultato

Lecce – Milan è il secondo anticipo del sabato, ore 18.00, per la 18° giornata di Serie A. Trasferta delicata per la squadra di Stefano Pioli e reduce da una settimana decisamente negativa. Giallorossi in forma e senza sconfitte da 5 gare di fila. Andiamo a vedere insieme lo stato di forma delle due squadre, i precedenti e la comparazione fra quote scommesse sul Milan e i marcatori

STATO DI FORMA — Lecce al top. La formazione di Marco Baroni non perde dal 29 ottobre, quando la Juventus si impose al “Via del Mare” per 1-0. Da quel momento tre vittorie e due pareggi, con i primi due successi interni della stagione. Cambiato totalmente il cammino de salentini che hanno 19 punti e sono undicesimi in classifica, con 10 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. In casa i giallorossi sono reduci da due vittorie di fila e inseguono il tris di successi. Momento assai negativo per la formazione di Pioli che in 72 ore ha perso molte certezze e trovato tanti problemi. Già il pareggio subito in rimonta contro la Roma ha fatto rumore: un 2-2 che ha rallentato la rincorsa rossonera verso il Napoli. A questo si aggiunge la pesante eliminazione in Coppa Italia contro il Torino. Milan piegato 1-0, nonostante la superiorità numerica per 50 minuti. Un campanello d’allarme raccolto al volo dalla società, con la squadra già in ritiro in vista della trasferta di Lecce e della finale di Supercoppa italiana contro l’Inter di mercoledì prossimo. Tornando alla sfida di sabato, i Campioni di Italia inseguono la seconda vittoria consecutiva in trasferta, la quinta stagionale lontani da San Siro. Con 37 punti i meneghini sono appaiati alla Juventus che 24 ore prima sfiderà il Napoli in uno snodo cruciale del campionato e con lo stesso Milan spettatore interessato.

I PRECEDENTI DI LECCE-MILAN — Come rilevato da OddsChecker, Sono 39 gli incroci tra Lecce e Milan, con il bilancio che pende tutto dalla parte del Diavolo. 24 le vittorie rossonere, contro le appena due dei giallorossi. Nel mezzo 13 pareggi a completare il quadro. La squadra di Pioli è imbattuta da quattro trasferte di fila al Via del Mare, con due pareggi e due vittorie consecutive nelle ultime due apparizioni. I padroni di casa non battono i rivali dal 2006: 17 anni fa finì 1-0.

QUOTE SCOMMESSE MILAN — Milan favorito su tutte le lavagne dei bookmakers, con il segno 2 che trova le quotazioni più alte su StarcasinòBet a 1.63, con Bet365 e Netbet in scia a 1.61. Il pareggio oscilla tra 4.00 di Better e 3.72 di Pokerstars Sport. Il segno 1 decolla nel vero senso della parola e un successo del Lecce paga 6 su Betfair, Goldbet e Sisal. Passiamo alle reti e l’Over 2.5 prende forma a 2 su Bet365, Betfair e Novibet. Favorito invece l’Under 2.5 che troviamo a 1.80 su Starscasinò, con Planetwin e Goldbet concordi a 1.77. Uno sguardo anche al segno Gol, con almeno una rete per parte che vale 1.80 su Bet365. Il No-Gol cresce in maniera esponenziale e si accende a 1.99 su Planetwin.

MARCATORI LECCE-MILAN — Passiamo ai primi Marcatori di Lecce – Milan. Nelle file giallorosse il favorito per la prima rete è l’ex di questa gara. Lorenzo Colombo, in prestito dai rossoneri, paga a 12.00 su Starscasinò. Fra i meneghini ecco in discesa le quote di Giroud e Leao. Il francese è a 5.20 su Sisal, con il lusitano a 6.55 su Bet365.