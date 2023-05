Quote Juventus-Milan: pronostici, risultati e statistiche

Il segno X, più utile al Milan che alla Juve nell’ottica della difesa del piazzamento attuale, si attesta su 3.05 come nel caso di LeoVegas, Better, Snai e StarcasinóBet. Il successo degli ospiti, che bisserebbero la vittoria del match d’andata, lo si trova mediamente in lavagna a 3.35 come nel caso di Sisal, StarcasinóBet, Snai, Better e LeoVegas e fino a 3.40 su bet365 e Betfair.

Juventus-Milan, le altre quote — All’andata fu 2-0 per il Milan, e torna alla mente la galoppata di Brahim Diaz. Under 2.5 e No Goal in un match che, in genere, segue altri pronostici. Nei 175 precedenti la media gol è di 2.68, quindi superiore al 2.5. Le quote dell’Over, in questo caso, sono superiori a quelle dell’Under. Infatti, come evidenziato da Oddschecker, che vengano messe a segno almeno tre reti è giocabile a 2.00 su Sisal e Snai, e fino a 2.12 su LeoVegas.

Quote più basse per l’Under 2.5, in lavagna a 1.73 su LeoVegas, Snai e Bet365 ed a 1.77 su Better. Perfetto equilibrio anche tra Goal e No Goal negli ultimi 10 precedenti disputati tra Serie A e Coppa Italia (5-5). Che entrambe possano andare a segno é quotato a 1.80 da Betfair, Bet365 e Snai e fino ad 1.85 su LeoVegas, che si verificherà l’esito No Goal, invece, è giocabile a 1.95 su Betfair, Bet365 e Snai e ad 1.98 su Planetwin365.

Ultimi risultati Juventus e Milan — Come anticipato, la Juventus – dopo la penalizzazione e la sconfitta di Empoli – è ormai quasi fuori dalla Champions del prossimo anno. I bianconeri in casa hanno vinto le ultime due partite contro Lecce e Cremonese, perdendo la sfida col Napoli. Amara anche l’Europa, con l’eliminazione in semifinale di Europa League patita contro il Siviglia. Il Milan ha battuto la Sampdoria 5-1 nell’ultimo turno di Serie A, ma in trasferta non vince dal clamoroso 4-0 inflitto al Napoli il 2 aprile. Milan, il nome che fa felici i tifosi >>>