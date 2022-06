Quote Inghilterra-Italia: azzurri sfavoriti, ma vi ricordate l’ultima volta?

Domani si gioca Inghilterra-Italia, partita di Nations League. Un altro big match per gli azzurri inseriti in un girone di ferro. Le ultime news, curiosità e quote

Matteo Ronchetti

L’Italia torna in campo in vista della terza gara di Nations League. Gli azzurri saranno impegnati nel match contro l’Inghilterra in programma sabato 11 giugno alle 20.45. La squadra di Mancini sfiderà quella di Southgate poco meno di un anno dopo la vittoria dell’Europeo. L’appuntamento questa volta è allo stadio Molineux situato in Whitmore Reans, a Wolverhampton. L’Italia, forte del pareggio contro la Germania e la vittoria sull’Ungheria, arriva alla gara in testa al Gruppo 3. L’Inghilterra invece in queste prime due gare ha conquistato un solo punto ed è al momento ultima al quarto posto.

ULTIMI RISULTATI

Dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale e la brutta sconfitta subita per mano dell’Argentina di Scaloni nella finale organizzata dalla Conmebol e dalla Uefa gli Azzurri sono tornati a respirare. Prima il pareggio contro la Germania e poi la vittoria importante maturata al Manuzzi di Cesena sull’Ungheria di Marco Rossi.

La compagine di Southgate non sta vivendo il suo miglior momento di forma: battuta dall’Ungheria, con la rete di Szoboszlai, nel match d’esordio è riuscita in extremis a strappare un punto nel confronto con la Germania grazie alla rete siglata da Kane su calcio di rigore. Gli inglesi si trovano all’ultimo posto del Gruppo 3 e in questo momento sarebbero quindi retrocessi in Lega B.

Come riporta OddsChecker, l’Italia non vinceva una gara dall’amichevole contro la Turchia del 19 marzo scorso. L’Inghilterra invece non pareggiava un match proprio dal confronto con l’Ungheria del 12 ottobre scorso, valido per la qualificazione al Mondiale.

INGHILTERRA-ITALIA, I PRECEDENTI

Sono 28 i confronti totali tra Inghilterra e Italia di cui l’ultimo, storico, è quello dell’11 luglio 2021 a Wembley dove la squadra di Mancini si è laureata Campione d’Europa. La prima sfida risale al 1933 e il bilancio gioca a favore degli Azzurri con 11 vittorie contro le 8 dell’Inghilterra, 9 sono stati invece i pareggi.

Negli ultimi tre confronti le due Nazionali hanno sempre pareggiato e sempre con lo stesso risultato: 1-1 in amichevole il 31 marzo 2015, 1-1 in una seconda amichevole del 27 marzo 2018 e infine sempre 1-1 nella finale di luglio, risolta poi ai calci di rigore. L’ultima vittoria degli inglesi sull’Italia risale addirittura al 2012 sempre in una gara amichevole.

LE QUOTE

Come riportato da OddsChecker la favorita per la vittoria è l’Inghilterra che ha il 55.6% di possibilità di portare a casa i tre punti. 28.2% sono invece le chance che la gara finisca in pareggio mentre c’è il 19.6% di probabilità che siano gli azzurri ad ottenere il successo. Secondo i bookmaker c’è il 57.8% di possibilità che una delle due squadre non riesca ad andare in gol, più basso invece il segno Goal che si attesta intorno al 46.7%.

Gli analisti si aspettano una gara con pochi goal: il segno Over 2.5 ha infatti il 42.6% di possibilità di verificarsi, leggermente più probabile invece l'Under 2.5 che si attesta intorno al 60.2%.