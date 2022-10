Verona-Milan: nel 2022 imbattuti in trasferta. Come Barcellona e City

1 di 1

Verona-Milan news

Hellas Verona-Milan, partita di Serie A: info, quota scommesse, ultime news e notizie

Dopo la sconfitta in Champions contro il Chelsea, il Milan riparte dal campionato: al Bentegodi sfida il nuovo Verona di Salvatore Bocchetti. Fischio d’inizio domenica alle 20.45. I gialloblù arrivano da quattro sconfitte consecutive, mentre i rossoneri hanno superato la Juventus nell’ultimo impegno di campionato. In questo articolo vedremo anche le quote scommesse sul Milan e il Verona

ULTIMI RISULTATI MILAN

Il Milan è l’unica squadra imbattuta in trasferta in Serie A nel 2022 (in 13 gare, nove vittorie e quattro pareggi) ed è una delle tre squadre (tra quelle presenti sia nella scorsa stagione che in quella attuale) imbattute fuori casa nei top cinque cinque campionati europei (Barcellona e Manchester City le altre due). Come analizzato da Oddschecker, in caso di vittoria a Verona, i rossoneri per la prima volta nella loro storia collezionerebbero almeno sette successi nelle prime dieci partite di campionato per tre stagioni consecutive. Quattro sconfitte di fila per i gialloblùfinora: la squadra non colleziona cinque k.o. consecutivi in A dalmaggio 2018 (sette in quel caso, stagione poi chiusa con la retrocessione. In panchina c’era Pecchia).

PRECEDENTI VERONA-MILAN

Gli uomini di Pioli hanno vinto cinque delle ultime sette sfide in A contro il Verona (2N) e hanno trovato il successo nelle ultime tre gare contro i gialloblù in ordine di tempo. Il Milan non arriva a quattro successi di fila contro il Verona dal periodo compreso tra il 1978 e il 1983.Come riporta Oddschecker, le due squadre non pareggiano al Bentegodi in campionato addirittura dal 17 dicembre 2000 (reti di Emiliano Bonazzoli e Massimo Ambrosini). Nelle ultime otto partite in casa dei veneti tre successi dei padroni di casa e cinque dei rossoneri.

QUOTE SCOMMESSE MILAN

Per i bookmaker il Milan ha più chance di vittoria: il segno 2 è proposto 1.64 da Planetwin, 1.55 da Snai e Sisal. L’eventuale successo del Verona è valutato 6.25 da Sisal, 6 da Goldbet e Bet365. L’X resta a 4.25 per Snai, 4.20 su Pokerstars e Betfair. Ci si aspetta una gara con più di due reti segnate: l’Over 2.5 è quotato 1.80 da Bet365, 1.76 su 888Sport e Leovegas. Mentre la giocata opposta è offerta 2.10 da Betfair, 2 secondo Sisal e Bet365. Più equilibrio nella quota del Gol: 1.80 per la gran parte dei bookie, il No Gol sale a 2 per Sisal, 1.97 secondo Better e Planetwin.