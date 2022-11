Quote scommesse Cremonese-Milan: dati e numeri

Quote scommesse Milan: il confronto tra bookmakers per la partita Cremonese-Milan di Serie A. Info, statistiche e ultime news sulla prossima partita

Matteo Ronchetti

26 anni dopo Cremonese e Milan tornano ad affrontarsi nel massimo campionato, per la quattordicesima giornata di Serie A. Il derby lombardo vede i padroni di casa combattere nella zona calda della classifica con 6 punti e alla ricerca del primo successo stagionale. Pioli carica la squadra che viaggia al secondo posto a meno sei dal Napoli: rossoneri con tante assenze allo Stadio Zini, martedì alle 20.45.

STATO DI FORMA — La squadra di Massimiliano Alvini è reduce dal pareggio per 2-2 a Salerno che ha permesso ai grigiorossi di salire a quota sei in classifica. Cremonese che dista tre lunghezze dalla salvezza diretta, ma i padroni di casa non hanno ancora mai vinto in campionato: unica delle 20 partecipanti ad avere lo zero nella casella dei successi. Le “Tigri” sono imbattute da 180 minuti, con tre segni X nelle ultime cinque gare di campionato. Davanti al pubblico amico la Cremonese ha fermato l’Udinese, nell’ultima gara giocata allo “Zini”, dopo aver inanellato tre sconfitte di fila. David Okereke e compagni hanno segnato appena due reti, sei match casalinghi disputati al momento, con 11 al passivo. Nel complesso, la formazione di Alvini ha trovato la via del gol in 11 occasioni, con 24 subiti.

Milan che si è riportato al secondo posto, grazie al 2-1 sullo Spezia e il contemporaneo ko dell’Atalanta in casa contro il Napoli. 29 punti per i rossoneri che distano sei lunghezze dalla truppa di Spalletti al comando. I campioni in carica sono tornati al successo, dopo il ko in casa del Torino che ha fatto cadere l’imbattibilità esterna dei meneghini nel 2022. Stefano Pioli sarà costretto a rivoluzionare la formazione, considerando che ai sei lungodegenti, si aggiungono le squalifiche di The Hernandez e di Giroud, il bomber del Diavolo. Il Milan, dopo 13 giornate, ha segnato 27 reti e con 14 incassate: di queste, nove all’attivo e sei al passivo riguardano le partite in trasferta. In generale Tonali e compagni cercano la quinta vittoria nelle ultime sei gare, la quarta in 450 minuti lontano da San Siro.

PRECEDENTI CREMONESE MILAN — Cremonese e Milan si affrontano per la 28° volta e nei 27 precedenti capitoli, il bilancio è nettamente a favore dei rossoneri con 17 vittorie. Quattro i pareggi e sei i successi dei grigiorossi. Le due squadre tornano a sfidarsi a 26 anni di distanza. Ultima giornata della stagione 1995-96 e il Milan campione di Italia, a San Siro, travolge 7-1 i rivali già retrocessi, nell’ultima gara di Fabio Capello sulla panchina del Diavolo. I meneghini però non vincono allo “Zini” dal 26 settembre 1993 (2-0). Nelle seguenti due trasferte, una sconfitta per 1-0 e un pari a reti bianche. Un digiuno lungo 29 anni.

QUOTE SCOMMESSE MILAN — Milan ovviamente favorito, come rilevato da OddsChecker . Il segno 2 paga 1.52 su Netbet, LeoVegas e NoviBet, con Pokerstars Sport e StarsCasinò a 1.51. Un pareggio decolla a 4.50 su Snai e Better. Infine, la prima vittoria della Cremonese brilla a 6.50 su Bet365, Planetwin e Sisal. Passiamo alle reti e il segno Gol lo troviamo a 1.80 su Betfair, mentre Goldbet fa scendere la quotazione a 1.75. Il No-Gol vale a sua volta 2.00 su Leovegas. Per quanto concerne l’Over 2.5, varia fra 1.60 di Pokerstars Sport e 1.72 di Bet365. Infine, uno sguardo ai primi marcatori. Tra le file grigiorosse Cyriel Dessers è il favorito e paga a 8.50 su Bet365. Nel Milan, Leao a 5.80 su Sisal e Origi a 6.00 su LeoVegas sono in prima fila.