Quote Chelsea-Milan: chi è la favorita?

Le quote della partita Chelsea-Milan di Champions League messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che c'è un solo favorito. E anche di tanto..

Matteo Ronchetti

Il Chelsea deve risalire immediatamente, sfruttando gli equilibri di un girone che ancora non ha un vero padrone. Al momento in testa alla classifica c'è proprio il Milan, che nonostante i tanti infortuni sa di non poter perdere a Londra per mantenere una posizione di vantaggio in vista delle tre gare di ritorno. Per questo motivo, ai rossoneri servirà una grande prestazione d'orgoglio così da avvicinarsi sempre di più all'obiettivo di qualificarsi per gli ottavi di finale della Champions League. Il calcio d'inizio è in programma mercoledì alle 21:00 a Stamford Bridge.

GLI ULTIMI RISULTATI - I Blues sono reduci dalla vittoria nel finale ottenuta sul campo del Crystal Palace, mentre nelle settimane precedenti non sono scesi in campo in Premier League a causa della scomparsa della regina Elisabetta II. In Champions la squadra di Potter ha ottenuto un deludente pareggio interno col Salisburgo nell'ultimo turno, mentre in precedenza con Tuchel in panchina aveva perso in casa della Dinamo Zagabria. Il Milan invece si è lasciato alle spalle la sconfitta nello scontro diretto col Napoli, imponendosi con due gol in pieno recupero in casa dell'Empoli per l'1-3 finale. Ottimo l'avvio in Champions per la formazione di Pioli, che dopo aver pareggiato contro il Salisburgo ha sconfitto a San Siro la Dinamo Zagabria.

I PRECEDENTI - Chelsea e Milan si sono affrontate cinque volte in competizioni ufficiali, di cui 3 in Coppa delle Fiere e 2 in Champions League. Il bilancio nel complesso è in totale equilibrio, come riporta OddsChecker: tre pareggi e una vittoria per parte. Nel 1966 le due squadre si sono sfidate tre volte agli ottavi di finale: sia l'andata che il ritorno si sono conclusi sul 2-1, lo spareggio è finito 1-1 dopo i tempi supplementari e soltanto il sorteggio ha decretato il passaggio del turno degli inglesi. Quindi, nella fase a gironi della Champions League 1999-2000 a Londra è finita 0-0, a Milano invece 1-1 con le reti di Bierhoff e Wise.

LE QUOTE - Il Milan è atteso da una partita molto impegnativa e lo conferma il fatto che per le stime dei bookmaker è il Chelsea ad essere favorito, secondo quanto rilevato da OddsChecker. Il successo dei Blues tocca 1.80 con Pokerstars, il pareggio arriva a 3.90 con 888 Sport e Betfair, mentre le quote migliori per una vittoria rossonera sono proposte da Bet365, 888 Sport e LeoVegas a 5.00. Difficile prevedere il numero esatto di reti secondo gli operatori: l'Over 2.5 è a 1.90 con Bet365, l'Under 2.5 è al massimo a 2.05 con Pokerstars. Più accentuata la differenza per l'eventualità che entrambe le squadre trovino il gol, anche perché il Milan ha segnato e subito almeno una rete in entrambe le partite del girone. Il Gol è a 1.80 con Bet365 e Betfair, il No Gol è a 2.05 con Pokerstars.