Quote Cagliari-Milan: favoriti, marcatori e numero di gol

Cagliari-Milan, 30esima giornata di Serie A, è in programma sabato 19 marzo, alle 20.45. La comparazione quote di Oddshecker vede i rossoneri stra-favoriti per la partita. C'è incertezza sul numero delle reti

Cagliari e Milan sono pronte a sfidarsi nel match valido per la trentesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma alla Unipol Domus, sabato 19 marzo alle 20.45. In casa Milan continua a esserci grande entusiasmo: conquistata la vetta della classifica, gli uomini di Pioli si stanno confermando gara dopo gara e l’ultimo incontro, quello con l’Empoli, è il settimo risultato utile di fila. Davanti a sé i rossoneri troveranno un Cagliari che, a quota 25, deve necessariamente vincere per allontanarsi dalle “zone pericolose”. Nelle ultime due sfide, tuttavia, la formazione di Mazzarri ha subìto cinque goal senza siglarne alcuno.

GLI ULTIMI RISULTATI

A nove giornate dalla fine del campionato, il Milan rimane la principale candidata per lo scudetto. Prima della vittoria con l’Empoli, era arrivato il successo di misura nello scontro diretto col Napoli, i pareggi contro Udinese e Salernitana, l’1-0 con la Sampdoria. In classifica vanta 63 punti, 55 goal fatti e solamente 29 subiti. Dall’altra parte, il periodo è particolarmente delicato, considerata la distanza - di soli tre punti - tra il Cagliari quart’ultimo e il Venezia virtualmente retrocesso. La vittoria in casa manca dalla sfida col Bologna di più di due mesi fa (11 gennaio). Da quel momento in poi, sconfitte contro Spezia e Lazio, pareggi contro Napoli ed Empoli, un unico successo, quello col Torino arrivato all’Olimpico. Seguendo Snai, i padroni di casa hanno il 19% di probabilità di uscire dall’Unipol Domus col bottino pieno.

CAGLIARI-MILAN, PRECEDENTI E QUOTE

Cagliari e Milan si sfideranno sabato sera per l’ottantesima volta in Serie A (la quarantesima se si considerano solamente le gare giocate in Sardegna). Il bilancio totale pende prepotentemente dalla parte degli ospiti, usciti vittoriosi da 44 partite contro i soli 8 successi dei padroni di casa, 27 i pareggi. I numeri vanno ancor più incontro ai rossoneri se si analizzano le 17 partite giocate in trasferta col Cagliari e concluse con il loro trionfo (solo cinque le sconfitte). All’andata il Milan s’impose con un convincente poker: le marcature arrivarono per due volte dai piedi di Giroud, e poi da Tonali e Leao. I rossoblù siglarono solamente un goal con Deiola. Considerando gli ultimi 10 duelli in Serie A, i sardi hanno messo a segno un solo successo: si tratta di un Cagliari – Milan del 28 maggio 2017, terminato 1-2. Come ci informa OddsChecker, invece, la vittoria dei rossoneri più recente arrivata in Sardegna è datata 18 gennaio 2021 e fu decisa dalla doppietta di Ibrahimovic. A distanza di più di un anno, lo svedese rimane, insieme a Giroud, il giocatore con la probabilità più alta di mettere a segno il primo goal della sfida (20.8% secondo le quote Sisal).

LE QUOTE DI CAGLIARI-MILAN

Secondo le rilevazioni di OddsChecker, Cagliari-Milan sarà una sfida tutt’altro che equilibrata: gli ospiti sono super favoriti. La vittoria della squadra di Pioli si attesta al 57.8% di probabilità, contro il 19% per il successo dei padroni di casa e il 26% attribuito al pareggio. La grande differenza in classifica e gli opposti momenti vissuti dalle due squadre in gara giustificano gli operatori ad abbassare la quota del No Gol, seppur in “svantaggio” rispetto al Gol. L’ipotesi secondo cui una delle due formazioni rimanga a secco di marcature ha il 50% di probabilità di verificarsi, contro il 57.8 del segno opposto. I bookie, infine, non prendono una posizione netta in quanto al numero di goal che arriveranno nel corso dei 90’. Su LeoVegas, l’Over 2.5 vanta il 53.2% contro l’Under 2.5 (52.1%). Ma in altri portali, ad esempio Goldbet, la situazione è ribaltata: lo scenario che considera l’arrivo di almeno tre goal è sfavorito: 53.5% contro 54.6%.