Quote Borussia-Milan, i pronostici: risultato, primo marcatore e tanto altro

Il Milan riparte dal pari per 0-0 con il Newcastle, in un girone dove anche i minimi dettagli potrebbero fare la differenza per la qualificazione agli ottavi di finale. In Serie A il Diavolo si è rialzato, dopo la pesante batosta nel derby: tre vittorie di fila contro Verona, Cagliari e Lazio a certificare la reazione degli uomini di Pioli. In Coppa c’è da risolvere un problema, il gol: i meneghini non segnano in tre gare di fila e non sono mai rimasti a secco per quattro volte consecutive nella kermesse. Giroud e compagni il compito di invertire la rotta, anche alla luce dei 15 gol fatti e otto al passivo.

QUOTE BORUSSIA-MILAN — Come riporta Oddschecker per Borussia D. – Milan, i padroni di casa hanno un leggero vantaggio, ma non ci sono differenze così abissali tra segno 1 e segno 2. Una vittoria tedesca brilla a 2.46 su Betflag, a 2.45 su bet365, con Netbet, Pokerstars Sport e Goldbet a 2.42. Passiamo al pareggio e il segno X decolla a 3.70 su LeoVegas, con William Hill e Betway a 3.54, mentre Better vale 3.52. Infine, un successo meneghino lo troviamo a 2.90 su Sisal, a 2.88 su Betfair, a 2.80 su Snai e Planetwin365, mentre Novibet abbassa la quotazione a 2.78.

Passiamo alle reti e l’Over 2.5 è favorito, come dimostrano le lavagne di Betflag a 1.79, Better e William Hill a 1.75, con Betway a 1.74. L’Under 2.5 di conseguenza cresce fino a 2.23 su LeoVegas, con BetfairNetbet e Pokerstars Sport a 2.15. Passiamo al Goal che gode del favore degli operatori: una rete per parte si accende a 1.61 su bet365 e Sisal, mentre Goldbet e Planetwin365 rispondono a 1.57. Infine, il No-Goal vale 2.30 su Snai e Better, mentre Sisal scende a 2.25.

Chiudiamo con il Primo Marcatore: nelle file tedesche attenzione ad Haller che brilla a 6.30 su betflga e bet365, con Betfair a 6.00. Nel Milan, Olivier Giroud insegue la prima rete a 6.50 su Sisal, 6.30 Snai e LeoVegas.

I PRECEDENTI — Come rileva Oddschecker sono sei gli incroci fra Borussia Dortmund e Milan. Tre vittorie del Diavolo, un pari e due successi dei gialloneri. L’ultima volta risale a ben 20 anni fa: il Milan vince in Germania nella fase a gironi e nella gara di ritorno, con la qualificazione già in tasca perderà per 1-0. Quel Milan, guidato da Carlo Ancelotti vinse poi la Champions League. Il Milan ha perso solo due delle 14 partite di Champions League contro squadre tedesche (7V, 5N): fuori casa control’Hertha Berlino nell'ottobre 1999 (0-1) e al Meazza contro il Borussia Dortmund nel marzo 2003 (0-1).

