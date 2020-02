Verso Milan-Juventus: Leao e Rebic tra campo e mercato

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina ha dedicato un approfondimento a Rafael Leao, attaccante portoghese classe 1999, e ad Ante Rebic, attaccante croato classe 1993, alla luce delle ultime evoluzioni tattiche, e di formazione, in casa rossonera.

Leao, infatti, ha iniziato il derby in panchina, entrando soltanto all’80′, scalzato da Rebic, scelto da Stefano Pioli quale partner del totem Zlatan Ibrahimovic. Il croato ha ripagato la fiducia del suo tecnico andando in gol, ma non soltanto. La sua presenza in campo, infatti, è stata molto più ‘muscolare’ di quella del giovane talento lusitano che, quando è entrato, ha combinato ben poco.

Per il club, ha evidenziato la ‘rosea‘, Leao è uno dei pochi giocatori in squadra dal futuro garantito: tanto la società, quanto lo stesso Ibrahimovic, credono nelle sue potenzialità. Velocità e tecnica fanno parte del suo repertorio ed è puntando su queste caratteristiche il Milan vuole ricostruirsi, nel presente e nel futuro.

Ibrahimovic lo sostiene, in campo e fuori, il Milan gli dà ampio credito ma, escluso il gol di Cagliari, Leao ha fatto ben poco in questo periodo. Più solido, concreto ed efficace invece Rebic, in gol contro Udinese (doppietta), Brescia e, appunto, Inter. Motivo per cui, in occasione di Milan-Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia, in programma domani sera a ‘San Siro‘, il croato al momento resta favorito su Leao per giocare titolare.

Rebic, infatti, al contrario del più giovane collega, ha l’esperienza che occorre in situazioni simili ed una grinta che può assomigliare a quella di Ibrahimovic. Avrà meno talento di Leao, ma sull’applicazione sul terreno di gioco rappresenta una garanzia per Pioli e per il Milan. Al contrario del lusitano, però, Rebic, al momento, è un acquisto a … tempo determinato. È in prestito biennale, infatti, dall’Eintracht Francoforte e non ci sono opzioni per il riscatto del cartellino.

Il Milan, che nell’operazione di scambio di prestiti secchi per 24 mesi ha spedito a Francoforte la delusione André Silva, rischia, così, di valorizzare un calciatore che ancora non gli appartiene. Magari, ha concluso ‘La Gazzetta dello Sport‘, cammin facendo, da qui al 30 giugno 2021 si troverà una formula che accontenti tutti e che consenta a Rebic e Silva di rimanere presso gli attuali club, ma servirà, comunque, riunire le due società ad un tavolo di trattative.

Nel frattempo, sul fronte mercato, il club di Via Aldo Rossi pensa già a come potersi muovere in vista della prossima stagione. In programma ben sei innesti di spessore! Per i dettagli, continua a leggere >>>

