Rinnovo Ibrahimovic: con la conferma di Pioli maggiori possibilità

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, è apertissima la partita tra Milan e Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo di contratto dello svedese. L’esito dipenderà molto anche dalla scelta dell’allenatore.

Come riporta il Corriere della Sera, in caso di una conferma di Stefano Pioli – le cui quotazioni sono in rialzo – le possibilità di un Ibra-bis aumenterebbero. Scenario diverso se arrivasse, al contrario, Ralf Rangnick, il cui profilo potrebbe non essere in linea con le idee dell’attaccante di Malmoe. Intanto, il portiere dell’Hammarby femminile ha parlato proprio di Ibra>>>

