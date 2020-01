PM – Suso parla con la Roma, trattativa in corso: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Titoli di coda, con ogni probabilità, nella storia d’amore tra Suso e il Milan. Lo spagnolo oggi è stato in sede per trattare la cessione. Dopo quattro stagioni e mezza Suso non rientra più nei piani tattici, anche a causa del passaggio al 4-4-2. Le squadre interessate non mancano. In particolare c’è la Roma. Oggi, secondo quanto raccolto dalla redazione di PianetaMilan.it, ci sono stati contatti tra le parti. In particolare ne hanno parlato Mino Raiola e il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. La Roma lo vuole in prestito con diritto di riscatto, al Milan questa formula non piace. I rossoneri chiedono trasferimento a titolo definitivo o obbligo di riscatto. La valutazione è sempre di circa 40 milioni. La Roma è intenzionata ad accelerare in settimana perchè scoperta in quel ruolo. Qualcuno arriverà. Da capire se Milan e Roma troveranno la quadra, col giocatore che ha già dato disponibilità. Attenzione anche a Matteo Politano, che a Paulo Fonseca piace molto per mobilità e qualità, così come piace al Milan e la cui valutazione per l’Inter è di 28 milioni, un po’ meno rispetto allo spagnolo. Politano però piace anche al Milan… Continua a leggere >>>

