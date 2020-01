PM – Calciomercato Milan, si complica Laxalt alla Fiorentina: il motivo

CALCIOMERCATO MILAN – Si complica l’arrivo di Diego Laxalt alla Fiorentina. Nelle ultime ore erano rimbalzate le voci di un possibile approdo dell’uruguaiano dal Torino al club viola, ma, secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il suo trasferimento alla viola è diventato difficile. Il motivo? Laxalt non vuole trasferirsi per un prestito di soli sei mesi, e dunque avrebbe scelto di restare granata fino al termine della stagione. Intanto un ex obiettivo del Milan ritorna in Europa, continua a leggere >>>

