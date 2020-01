CALCIOMERCATO – Dodici mesi fa era vicinissimo al Milan, ora l’attaccante belga Ferreira Carrasco lascia il Dalian Yifang e torna all’Atletico Madrid. Per il 26enne belga l’esperienza in Cina è durata due stagioni in cui ha segnato 21 gol in 43 presenze dal 2018 ad oggi. Torna a vestire la maglia dei Colchoneros già indossata dal 2015 al febbraio 2018.

