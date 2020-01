PM – Calciomercato Milan, interesse concreto per Politano: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Il mercato del Milan non è terminato con l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic e l’acquisto di Simon Kjaer, che in questo momento sta svolgendo le visite mediche presso la clinica La Madonnina di Milano.

Maldini e Boban, infatti, cercano anche un altro rinforzo in attacco. Come appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, trovano conferma le voci di un interessamento del club rossonero per Matteo Politano, calciatore dell’Inter ai margini del progetto di Conte. I due club con ogni probabilità si incontreranno la prossima settimana per cercare di trovare un punto di incontro, ma la trattativa è tutt’altro che facile.

Marotta e Ausilio non sono disposti a dare Politano a condizioni agevolate, e chiedono 20 milioni di euro o lo scambio con Franck Kessie, che andrebbe a rafforzare il centrocampo di Conte. Il Milan, però, non sembra intenzionato a dare in cambio l’ivoriano (soprattutto per un esterno offensivo) e dunque l’eventuale accordo dovrà essere raggiunto su altre basi. Politano interessa concretamente, ma la settimana prossima sarà tutto più chiaro. Intanto mega offerta per Donnarumma, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android