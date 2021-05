Mercato Milan – Chi è Lucas Vázquez: ruolo, stipendio e skills (Video)

Alla scoperta di Lucas Vázquez, classe 1991, esterno destro del Real Madrid in scadenza di contratto che potrebbe finire al Milan in estate

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan è alla ricerca di un esterno destro offensivo, giacché, con tutta probabilità, Samu Castillejo farà ritorno nella Liga spagnola (lo cercano Siviglia ed Espanyol). Sempre dalla Spagna, ad ogni modo, potrebbe arrivare il rinforzo tanto desiderato dal Diavolo: si tratta di Lucas Vázquez. Conosciamolo un po' meglio!

CHI È LUCAS VÁZQUEZ

Lucas Vázquez Iglesias è nato a Curtis, comune della Galizia di poco più di 4mila abitanti, il 1° luglio 1991.

CARRIERA

Lucas Vázquez entra a far parte della 'cantera' (il settore giovanile) del Real Madrid nel 2007, all'età dunque di 16 anni. Gioca una stagione, 2010-2011, nel Real Madrid C (all'epoca la seconda squadra giovanile delle 'Merengues'). Poi, a partire dal 2011, compie il salto nel Real Madrid B, meglio conosciuto come Real Madrid Castilla. Qui disputa 92 gare, segna 15 gol e, dunque, ha la sua grande chance di debuttare nella Liga.

Lo fa, però, non con la maglia dei 'Blancos', bensì con quella dell'Espanyol, che lo ottiene in prestito nella stagione 2014-2015. Con i 'pericos' segna 4 gol in 39 gare tra campionato e Copa del Rey. Un'annata buona che gli vale il ritorno alla base, al Real Madrid. Viene aggregato alla prima squadra e non uscirà più: in sei stagioni disputate con la 'Casa Blanca', finora, Lucas Vázquez ha giocato 240 gare e segnato 26 gol.

Da quando ha fatto ritorno a Madrid, naturalmente, il suo palmarès si è arricchito di vari trofei. Lucas Vázquez ha vinto 2 titoli della Liga spagnola, 2 Supercoppe di Spagna, 3 Champions League, 2 Supercoppe Europee e 3 Mondiali per Club. Ha giocato anche 9 gare nella Nazionale del suo Paese dal 2016 al 2018.

RUOLO

Nato attaccante esterno, a destra, con il passare del tempo, e visto che non fornisce un grandissimo apporto in zona-gol, Lucas Vázquez ha arretrato la sua posizione in campo. Adesso si trova a suo agio sulla linea dei centrocampisti. In tantissime occasioni, però, l'attuale tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, lo ha arretrato sulla linea dei difensori, facendolo giocare terzino destro in una retroguardia a quattro. Ottenendo dal duttile Lucas Vázquez ottimi risultati.

DATI E STATISTICHE

In carriera, finora, Lucas Vázquez ha disputato in totale 371 gare tra Liga, Segunda División, Segunda División B, Copa del Rey, Champions League, finali di Supercoppa nazionale ed Europea, nonché finali di Mondiale per Club. Al suo attivo 45 reti. In riferimento alla stagione in corso, la 2020-2021, Lucas Vázquez ha segnato 2 gol e fornito 8 assist in 34 gare disputate in tutte le competizioni.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Il calciatore iberico spera ancora in un rinnovo di contratto con il Real Madrid. L'attuale accordo tra Lucas Vázquez e le 'Merengues' scadrà, infatti, il prossimo 30 giugno e le parti stanno ancora negoziando per il prolungamento. Attualmente, nella Capitale percepisce un ingaggio di 2,5 milioni di euro netti l'anno. Sono tante le squadre sulle sue tracce.

Piace molto, per esempio, all'Everton di Carlo Ancelotti. Si è vociferato di un interesse, non confermato, del Bayern Monaco in Bundesliga. Recentemente, 'AS' ha sottolineato come, nel caso di un mancato rinnovo con il Real Madrid, Lucas Vázquez sia però intenzionato a firmare con il Milan e sbarcare in Serie A: l'offerta rossonera è di un contratto triennale, fino al 30 giugno 2024, a 4 milioni di euro netti a stagione.