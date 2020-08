Calciomercato Milan – Rispunta Thauvin, novità dalla Francia: i dettagli

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Novità su Florian Thauvin, che dalla Francia tornano ad accostare al Milan. Secondo Le10Sport e L’Equipe, il Milan sarebbe tornato alla carica per Thauvin. Questa è l’ultima indiscrezione che arriva dai colleghi francesi.

Conosciamo meglio Thauvin, ecco un video con gol e skills (in basso) del calciatore attualmente di proprietà del Marsiglia. Ha un contratto in scadenza la prossima stagione, giugno 2021. Il suo valore attuale secondo Transfermarkt è di 32 milioni di euro, ma vista la situazione fisica e contrattuale, con un rinnovo che pare non arriverà, il prezzo è inevitabilmente destinato a scendere.

Thauvin è un classe 1993, lo scorso gennaio ha compiuto 27 anni. Il suo ruolo è di ala destra, esterno dunque, adattabile sia a centrocampo che nel tridente. Piede preferito: sinistro. Ha passato l’intera stagione da infortuni, problemi di “artroscopia”. Lo scorso 6 marzo era rientrato tra i convocati, e aveva giocato appena dieci minuti contro l’Amiens. Poi l’emergenza coronavirus ha fermato tutto, e dunque anche il suo rientro in campo.

Molto meglio i numeri della stagione precedente: 37 presenze totali tra Ligue 1, coppa nazionale ed Europa League. Ha segnato ben 18 gol e servito 9 assist vincenti. Grandissimi numeri, i quali in questa stagione non hanno avuto continuità per via dell’infortunio. Un peccatoper Thauvin, già nel giro della nazionale maggiore in questi anni. Nel 2018 ha anche vinto il Mondiale con la Francia. Nel 2013 altro Mondiale, ma con la Francia Under-20.

È il nome giusto per il Milan? Difficile dirlo, visto che parliamo di un giocatore la cui condizione fisica è altamente incerta. Per la fascia destra sarebbe preferibile puntare su giocatori che possano spaccare la partita e che conoscano già la Serie A (vedi Federico Chiesa). Ci sono altri club interessati, anche e soprattutto in Italia: Atalanta, Roma, Inter e Napoli. E qualche club di Premier League, non è noto quale, potrebbe interessarsene.