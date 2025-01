Calciomercato Milan – Reunion con Conceicao? Ecco chi è Otavio

Nel settembre 2014, Otavio divenne un giocatore del Porto e, inizialmente, venne aggregato alla squadra riserve. Nel gennaio 2015, fu ceduto in prestito al Vitoria de Guimaraes. Con la nuova maglia, esordì in Primeira Liga contro il Belenenses e, in occasione dell'ultima giornata di quel campionato, segnò il suo primo gol contro l'Academia de Coimbra. Otavio rimase al Vitoria anche nella stagione 2015/16 e, coi Vimaranenses, giocò 38 partite, segnò 7 gol e fornì 9 assist.

Nel 2016 tornò al Porto, con il quale esordì il 12 agosto contro il Rio Ave. Un mese dopo, Otavio segnò il suo primo gol coi Dragões in occasione del suo esordio in Champions League contro il Copenaghen. Il primo gol in campionato, invece, lo segnò nel maggio 2017 contro il Maritimo. La sua avventura col Porto si concluse nel 2023 dopo 283 partite, 31 gol, 74 assist e dopo aver vinto: 3 campionati; 3 Coppe del Portogallo; 2 Supercoppe portoghesi ed 1 Taça de Liga.

Ad agosto del 2023, l'Al-Nassr, attualmente allenato da Stefano Pioli, acquistò Otavio per 60 milioni di euro, diventando l'acquisto più costoso del club saudita e la cessione più remunerativa del Porto. Esordì con la maglia dell'Al-Alami (club globale) il 25 agosto contro l'Al-Fateh, in occasione della 3a giornata della Saudi Pro League. Due giornate dopo, il portoghese, contro l'Al-Hazem, segnò il suo primo con l'Al-Nassr. Ad oggi, con la maglia del club saudita, Otavio ha giocato 67 partite, segnando 11 gol e fornendo altrettanti assist.

Ruolo e statistiche — Otavio gioca come trequartista, ma può essere schierato anche come centrale di centrocampo ed ala destra. Diversi sono i suoi punti di forza: passaggi, dà una mano in difesa, duelli aerei, calci piazzati, cross, protezione della palla e contrasti. Egli è un giocatore che spesso subisce e commette falli. Fino a questo momento della stagione, il portoghese ha giocato 23 partite e fornito 3 assist.

Valore di mercato — Al Milan, Otavio ritroverebbe Sergio Conceicao. Il suo acquisto porterebbe al Milan tanta esperienza e, soprattutto, un importante innesto per il reparto offensivo. Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato è 18 milioni di euro.