Calciomercato Milan – Chi è Leweling? Il possibile colpo sull’esterno

Nel 2022 è stato acquistato per 4 milioni di euro dall'Union Berlino, con il quale ha esordito il 6 agosto dello stesso anno contro l'Hertha Berlino. Con la squadra della capitale tedesca, Leweling ha esordito in Europa League a settembre. Nell'estate del 2023 passa in prestito per 200mila euro allo Stoccarda, con il quale ha esordito in Coppa di Germania contro il TSG Balingen. Quest'estate, pagando 5 milioni, Die Roten l'hanno riscattato ed il 17 settembre ha esordito in Champions League contro il Real Madrid.