Calciomercato Milan – Piace Hincapié: curiosità, ruolo, skills (Video)

Naufragato Sven Botman, il Milan continua nella ricerca del difensore centrale. L'ultimo nome è quello di Piero Hincapié: conosciamolo meglio

Kenneth Malandrin

Sfumato il colpo Botman, il Milan sembra essere fortemente interessato a Piero Hincapié del Bayer Leverkusen: conosciamo meglio il gioiellino ecuadoriano.

Tramontata la pista che portava a Sven Botman, neo-acquisto del Newcastle, il Milan continua a scandagliare il mercato in cerca di un centrale difensivo che permetta di completare il reparto.

Nella serata di ieri, lunedì 27 giugno, l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha svelato come il Milan sia interessato a Piero Hincapié, difensore ecuadoriano del Bayer Leverkusen. Le negoziazioni sono ancora allo stato embrionale, ma è bene cominciare a conoscere meglio il gioiellino sudamericano.

Chi è Piero Hincapié

Piero Hincapié nasce il 9 gennaio 2002 a Esmeraldas, città ecuadoriana nota per il suo porto. Cresce nelle giovanili dell’Independiente del Valle, con cui esordisce ai massimi piani del calcio de ‘’La Tricolor’’. Durante la stagione 2020/21 passa agli argentini del Talleres, che fungeranno da rampa di lancio per lo sbarco in Europa.

L’estate successiva viene infatti acquistato dal Bayer Leverkusen per circa 8 milioni di euro. Con la maglia delle Aspirine, il difensore mostra tutte le sue qualità, attirando l’interesse dei grandi club.

Nonostante la giovane età, Hincapié ha già giocato 19 partite con la propria nazionale maggiore segnando anche un gol, a conferma di come il classe 2002’ sia indubbiamente la stella più lucente del proprio movimento calcistico.

Ruolo e caratteristiche tecniche

Hincapiè nasce come difensore centrale, ma, data la sua ottima abilità con il pallone tra i piedi e la sua spiccata velocità, ha spesso ricoperto anche il ruolo di terzino sinistro. Il difensore del Bayer Leverkusen, durante la scorsa stagione si è fatto notare soprattutto per la sua modernità e la sua dinamicità: nonostante la non mastodontica stazza (1,84), Hincapié fa degli uno contro uno suo punto di forza principale.

L’ecuadoriano è infatti abituato a giocare marcando a tutto campo e avendo nell’anticipo il cavallo di battaglia. In relazione ai meccanismi di Stefano Pioli questa è sicuramente una buona notizia, considerando che il tecnico parmense ha sempre prediletto una linea difensiva affine alle caratteristiche di Hincapié.

Dati e statistiche

Pur essendo estremamente giovane, Hincapié ha già disputato ben 63 gare da professionista, impreziosite da 2 gol e 1 assist. Tra queste presenze spiccano i 27 match in Bundesliga e le 6 partite in Europa League, tutte arrivate durante la stagione passata con la maglia dei rossoneri di Leverkusen. Il debutto in Nazionale arriva nel 2021, durante la Copa America. La prima presenza coincide con una sconfitta contro la Colombia; dopo di essa, Hincapié giocherà complessivamente 5 partite da titolare durante la competizione.

Hincapié e il Milan: la situazione

Stando alle informazioni riportate da Gianluca Di Marzio, allo stato attuale delle cose il Milan ha solamente fatto un sondaggio con il club. Maldini e Massara sono apprezzano il giocatore e la volontà di aprire i negoziati è sicuramente viva. La trattativa non sarà semplice: il Leverkusen, noto per essere bottega cara, non si priverà facilmente del suo gioiellino. Milan, nuovo colpo in casa Chelsea? Le ultime news di mercato >>>