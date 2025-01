Calciomercato Milan – Un canadese a Milano? Ecco chi è Eustaquio

A gennaio del 2018, Eustaquio diventa un nuovo giocatore del Chaves, con il quale esordisce in Primeira Liga contro il Feirense. Il 14 aprile di quell'anno, egli segnò il suo primo gol con la nuova maglia nel 3-3 contro il Boavista. La stagione successiva, in Taça de Liga, segnò contro il Porto. Col Chaves, il canadese ha giocato 35 partite e segnato solo 2 gol.

Nel mese di gennaio del 2019, egli venne acquistato dai messicani del Cruz Azul per 3.5 milioni di euro. Esordì in Messico il 24 gennaio contro l'Oaxaca nella coppa nazionale ma, pochi giorni dopo, l'esordio nel campionato locale non andò benissimo: dopo essere entrato a partita in corso, Eustaquio rimediò un'espulsione, poi tolta dal VAR dopo la revisione, ma concluse anzitempo il match per un infortunio.

Nel mese di dicembre dello stesso anno, Eustaquio tornò in Portogallo per giocare, in prestito, col Paços de Ferreira ed esordì con la nuova maglia l'11 gennaio 2020 contro il Portimonense. Ad ottobre, egli segnò il suo primo gol con la nuova maglia, in campionato, contro il Nacional. A gennaio del 2021, la squadra portoghese acquistò il canadese per 2.5 milioni e, ad agosto, egli segnò il suo primo gol europeo contro i nordirlandesi del Larne, in occasione dei preliminari di Conference League.

A gennaio del 2022 il Porto prende Eustaquio in prestito per 500mila euro. Con la nuova maglia, egli esordì il 6 febbraio contro l'Arouca. I Dragões, a fine stagione, decisero di riscattarlo pagando 4.2 milioni. Il 7 settembre arrivò l'esordio in Champions League contro l'Atletico Madrid, mentre alla fine dello stesso mese segnò il suo primo gol col Porto contro il Braga. Fino ad ora, coi Dragões, Eustaquio ha giocato 116 partite, segnato 12 gol, fornito 11 assist e vinto: 3 Coppe di Portogallo; 1 campionato; 1 Taça de Liga ed 1 Supercoppa portoghese.

Ruolo e statistiche — Eustaquio può giocare sia come centrocampista centrale sia come mediano. Egli è un giocatore molto abile nei passaggi e con i calci piazzati. Fino a questo momento della stagione, il canadese ha giocato 22 partite, segnato 2 gol e fornito 2 assist.

Valore di mercato — Il Milan potrebbe prendere Eustaquio per rinforzare il reparto di centrocampo ed avere alternative a Fofana e Reijnders che stanno giocando sempre. Secondo il sito Transfermarkt, il valore di mercato del canadese è 11 milioni di euro.