Calciomercato Milan – Ecco chi è Otavio: la scheda | News

Calciomercato A.C. Milan: Otavio (Porto) piace ai rossoneri

Chi è Otavio Monteiro

Otavio Edmilson da Silva Monteiro, meglio noto come Otavio Monteiro, è finito sul taccuino della dirigenza rossonera. Nato a Joao Pessoa (Brasile) il 9 febbraio 1995, è un calciatore brasiliano di ruolo centrocampista.

Dove gioca Otavio

Dopo essere cresciuto nelle giovanili dell’Internacional di Porte Alegre, Otavio fa l’esordio nella massima serie brasiliana con la prima squadra dove è cresciuto. Ceduto nell’agosto del 2014 al Porto per 7 milioni di euro, nel gennaio successivo passa in prestito al Vitoria Guimaraes per prendere sempre più confidenza con il campionato portoghese. Dopo la positiva parentesi in bianconero, esperienza conclusa con 35 presenze e 7 gol, fa ritorno al Porto dove milita tutt’ora.

Il ruolo

Otavio è un centrocampista duttile, può ricoprire più ruoli in campo e proprio per questo potrebbe andar bene al Milan di Pioli. Può giocare davanti la difesa, da mezz’ala sinistra e destra, sulla trequarti e anche esterno offensivo.

Skills e caratteristiche

E’ un calciatore che non possiede una stazza imperiosa (altezza 1.72 m) ma che possiede un’ottima visione di gioco legata ad una buona velocità. Destro di piede, ricorda molto Bennacer per le sue movenze. Ha la capacità di giocare un calcio rapido ed efficace ed essere bravo anche in fase difensiva. E’ un giocatore che si spinge in avanti e fa male anche con i suoi inserimenti in area avversaria. Non è un goleador ma è un ottimo assist-man. In patria viene paragonato ad Oscar, ex calciatore del Chelsea.

Dati e statistiche

Dopo aver fatto la gavetta tra Internacional e Vitoria Guimaraes, per un totale di 78 presenze e 12 reti tra campionato brasiliano e portoghese, Otavio gioca nella prima squadra dei dragoes dal 2016. Ad oggi si contano 166 apparizioni dove ha segnato 17 gol e servito 45 assist in tutte le competizioni.

Quanto costa

Secondo Transfermarkt, il suo valore di mercato si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Da ricordare, però, che il suo contratto scadrà nel giugno 2021 e il calciatore ha già detto di non voler rinnovare con il Porto. Dunque la cifra potrebbe calare drasticamente in modo tale da non perdere il calciatore a parametro zero. Su di lui c’è anche l’interesse della Roma e dell’Arsenal.

Lo stipendio

L’ex nazionale Under 23 guadagna circa 5.5 milioni di euro. Si tratta di uno stipendio importante e che potrebbe essere l’unico ostacolo prima di concludere il matrimonio con il Milan.

Cosa può dare al Milan

Il calcio di Pioli è basato sulla costruzione del gioco dal basso, con uno dei due mediani che arretra tra i due difensori centrali per dar via alla manovra rossonera. Otavio sicuramente possiede questa caratteristica ma potrebbe essere comodo per l’allenatore del Milan anche la sua duttilità. Come già detto, può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo e può giocare anche come trequartista ed esterno offensivo. I rossoneri, che già quest’anno hanno fatto i conti troppo spesso con le indisponibilità, potrebbero veramente fare un gran colpo di mercato. Sarebbe l’ennesimo firmato da Paolo Maldini.

