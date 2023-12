Calciomercato Milan – Chi è Delap: ruolo, dati e skills (Video)

Carriera e statistiche di Liam Delap

Dopo una stagione nelle giovanili del Manchester City, nel 2020 Liam Delap viene promosso in prima squadra, dove trova due presenze in due anni in Premier League e addirittura un gol nell'unica presenza in EFL Cup. A quel punto viene mandato in prestito prima allo Stoke City, dove sigla 3 reti in 22 apparizioni e poi al Preston, club in cui segna appena un gol. All'inizio di questa stagione, invece, è passato, sempre a titolo temporaneo all'Hull City e ha segnato 3 gol nelle prime 12 presenze. Quanto alla Nazionale, il classe 2003 ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell'Inghilterra, ma non ha mai debuttato nella Nazionale maggiore.