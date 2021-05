Calciomercato Milan – Chi è Vlahovic: ruolo, stipendio e skills (Video)

Dusan Vlahovic, attaccante serbo, è esploso in questa stagione con la Fiorentina. Il Milan l'ha individuato come vice Ibrahimovic

Salvatore Cantone

In vista della prossima sessione estiva di calciomercato il Milan è alla ricerca di un vice di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è fondamentale per Pioli, ma è chiaro che non può giocare tutte le partite, così come è successo in questa annata. Per questo motivo, una delle priorità del Diavolo è proprio quella di acquistare un centravanti. In cima alla lista c'è Dusan Vlahovic, attaccante esploso con la Fiorentina. Conosciamolo meglio nelle prossime righe.

CHI È VLAHOVIC

Vlahovic è nato a Belgrado il 28 gennaio 2000.

CARRIERA

Vlahovic ha mosso i primi passi nella scuola calcio Altina Zemun, per poi passare nel settore giovanile dell'OFK Belgrado e in quello della Stella Rossa. Nel 2014, però, entra nel Partizan. Due anni dopo, precisamente il 21 febbraio, esordisce in Superliga serba, diventando il più giovane esordiente nella storia del Partizan. Diventa anche il più giovane marcatore della storia del club, segnando il 2 aprile 2016 un gol contro il Radnik Surdulica.

Successivamente arriva in Italia. E' Pantaleo Corvino a scoprirlo, tanto è vero che nel giugno 2017 fa firmare a Vlahovic un contratto preliminare con la Fiorentina di cinque anni, visto che il trasferimento ufficiale avviene nel 2018, cioè quando l'attaccante compie 18 anni. All'inizio è destinato alla Primavera, ma presto viene convocato in prima squadra, tanto da debuttare in Serie A nel 25 settembre 2018 in Inter-Fiorentina.

La vera svolta, però, arriva in questa stagione con Cesare Prandelli. Prima il serbo alternava luci e ombre, mentre il tecnico gli dà fiducia, cosa che lui ripaga a suon di gol. Dopo le dimissioni di Prandelli ritorna Iachini, ma ormai Vlahovic ha spiccato il volo: con 21 gol è in questo momento al secondo posto in classifica marcatori in Serie A insieme a Lukaku e Muriel.

RUOLO

Ci sono pochi dubbi sul suo ruolo. Stiamo parlando di una punta centrale. Colpisce però quanto sia migliorato in breve tempo: anche contro la Lazio, nell'ultima gara disputata, ha fatto reparto da solo, facendo salire la squadra in diverse occasioni. Senso del gol, fisicità, ma anche tecnica nello stretto per dialogare con i suoi compagni. Insomma, Vlahovic sta diventando un centravanti completo.

DATI E STATISTICHE

Finora Vlahovic ha disputato 130 partite in carriera. In totale ha totalizzato 52 reti e 6 assist. Al referto anche 13 ammonizioni e 1 cartellino rosso per un totale di 7.180 minuti. Lo score in Serie A è di tutto rispetto: 27 gol e tre assist per un totale di 74 presenze. Ricordiamo che stiamo parlando di un calciatore classe 2000.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Il valore di Dusan Vlahovic si sta alzando a dismisura. Rocco Commisso, patron della Fiorentina, chiede ben 60milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. Il serbo, però, è in scadenza di contratto con la viola nel 2023 e percepisce un ingaggio da 400mila euro. L'obiettivo della Fiorentina è quello di prolungare fino al 2025 con un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione. Trattenere un giovane così forte non sarà facile per la viola, ma anche per gli altri club non sarà facile acquistarlo. Su Vlahovic non ci sarebbe solo il Milan, ma anche il BorussiaDortmund, che lo avrebbe individuato come sostituto di Erling Braut Haaland. Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.