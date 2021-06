Calciomercato Milan – Chi è Sabitzer: ruolo, caratteristiche e skills (Video)

La sessione estiva di calciomercato, nella giornata di oggi, è ufficialmente iniziata. Come noto, però, il Milan ha già iniziato a lavorare alacremente. Dopo sei mesi fantastici con la maglia rossonera, la società non poteva che acquistare Fikayo Tomori a titolo definitivo. Meno convincente la stagione di Sandro Tonali, che però verrà tranquillamente confermato. Non solo calciomercato in entrata. In uscita, come non ci si augurava, si è concretizzato lo scenario peggiore per Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi partiti a parametro zero. Se il sostituto di Gigio è già stato trovato da tempo, diversa è la questione trequartista. La conferma di Brahim Diaznon può bastare, c'è bisogno di almeno un altro tassello. In tal senso occhio al nome di Marcel Sabitzer del Lipsia. Un nome nuovo per voi? Conosciamolo meglio nelle prossime schede, in cui vi mostreremo video, caratteristiche e molto altro.