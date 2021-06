Calciomercato Milan – Brahim Díaz, ci siamo: cifre e dettagli del ritorno

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz sarà un calciatore rossonero anche nella stagione 2021-2022. Ormai ci siamo

Il Milan riporterà in rossonero Brahim Díaz in questa sessione di calciomercato. Ciò avverrà ufficialmente nei prossimi giorni. È in dirittura d'arrivo, infatti, la trattativa con il Real Madrid per il ritorno al Milan del fantasista nativo di Málaga. Nella sua prima stagione in maglia rossonera, Brahim Díaz ha giocato 39 gare tra Serie A (27), Europa League (10) e Coppa Italia (2), segnando 7 gol, di cui 4 in campionato e fornendo 4 assist, tutti nel massimo torneo nazionale.