Calciomercato Milan – Chi è Malang Sarr: ruolo, stipendio e skills (VIDEO)

Il Milan è interessato a Malang Sarr, calciatore del Chelsea che potrebbe rinforzare la difesa rossonera: scopriamo meglio chi è

Enrico Ianuario

MALANG SARR — Nella serata di ieri sera, Gianluca Di Marzio ha parlato di un interesse da parte del Milan nei confronti di Malang Sarr. I rossoneri, come ormai è noto a chiunque, sono alla ricerca di un difensore: che sia lui il rinforzo per Pioli di questa sessione invernale di mercato? Scopriamo meglio chi è il calciatore in questione.

CHI E' SARR — Nato a Nizza (Francia) il 23 gennaio 1999, Malang Sarr è un calciatore francese di origini senegalesi. Attualmente milita nel Chelsea e rappresenta la Nazionale francese.

CARRIERA — Cresciuto nelle giovanili del Nizza, Sarr giocherà con la prima squadra del club francese dal 2016 al 2020. In totale disputerà 119 partite in cui segnerà tre gol in maglia rossonera prima di trasferirsi al Porto. Nonostante alla prima stagione con i 'dragoes' abbia disputato 19 gare condite anche da una rete, nella stagione 2020-2021 'retrocede' nel Porto B. Paradossalmente troverà meno spazio e, al termine della stagione, viene richiamato dal Chelsea nell'estate del 2021 che ne deteneva il cartellino già a partire dalla fine della sua esperienza nel campionato francese. Con i 'blues', ad oggi, si contano solamente sette presenze.

RUOLO E CARATTERISTICHE — Alto 1.82 m, Sarr è un difensore centrale che può ricoprire anche il ruolo di terzino sinistro. Una caratteristica che non è passata inosservata alla dirigenza rossonera, sempre attenta a dei profili che possano ricoprire più zone del campo. Riguardo le sue caratteristiche, il classe 1999 è molto rapido ed è anche molto bravo in fase di impostazione. A ciò si aggiunge una forza fisica di tutto rispetto ed è anche abile nel gioco aereo.

FORMULA DELL'OPERAZIONE — Acquistato a parametro zero dal Chelsea, il valore di mercato di Malang Sarr si aggira intorno ai 6 milioni di euro. E' possibile, però, che il club di Abramovic possa chiedere di più in quanto si tratta comunque di un giocatore molto giovane. L'idea del Milan, in ogni caso, è quella di fare un'operazione senza spendere eccessivamente, come annunciato pochi giorni fa dallo stesso Maldini. Notevole il suo stipendio, considerato il poco minutaggio concessogli in questa stagione da Tuchel: il classe 1999 guadagna 3.6 milioni di euro netti a stagione.