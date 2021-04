Calciomercato Milan – Chi è Kvaratskhelia: gol e skills (Video)

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero segue Khvicha Kvaratskhelia, l'ala sinistra del Rubin Kazan. Ecco chi è

Mancano ormai poche partite al termine della stagione, con il Milan che pensa al calciomercato. Tra i nomi seguiti c'è quello di Khvicha Kvaratskhelia. Ala sinistra del Rubin Kazan, il classe 2001 può anche giocare come trequartista e come ala destra. Usa entrambi i piedi e una delle specialità della casa è l'assist, considerando gli otto passaggi vincenti in 22 partite nella Premier Liga 20/21. Da segnalare anche le 4 reti e le 8 ammonizioni.