Calciomercato Milan – Chi è Florenzi: ruolo, stipendio e skills (Video)

Il Milan è interessato ad Alessandro Florenzi, terzino della Roma. Conosciamo meglio il l'ex Psg, che sembra molto vicino ai rossoneri

Salvatore Cantone

Nelle ultime ore si parla di un forte interessamento del Milan per Alessandro Florenzi. Maldini e Massara sembrano aver raggiunto già un accordo con il terzino e in queste ore sono in contatto con la Roma per trovare la quadra definitiva. In attesa dell'eventuale ufficialità, scopriamo meglio Florenzi, che, ricordiamo, ha vinto l'Europeo con l'Italia di Mancini.

CHI È FLORENZI

Alessandro Florenzi è nato a Roma l'11 marzo 1991. Al momento è il terzino destro della Roma. In realtà una delle sue caratteristiche migliori è la duttilità, visto che può giocare anche come centrocampista o come ala destra.

CARRIERA

Florenzi, come tutti sanno, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. Esordisce in prima squadra nel maggio 2011, subentrando ad una leggenda come Francesco Totti nella partita contro la Sampdoria. Successivamente, dopo un prestito al Crotone in Serie B, torna nuovamente a vestire la maglia giallorossa. Florenzi a questo punto diventa un giocatore affermato, passando da inevitabili alti e bassi, indossando tra l'altro anche la fascia da capitano.

Nel gennaio 2020 passa in prestito al Valencia, mentre a settembre dello stesso anno passa in prestito al Psg. Terminata la stagione il club parigino decide di non esercitare il diritto di riscatto. In Nazionale Florenzi ha esordito a 21 anni con Cesare Prandelli. La grande soddisfazione? Ovviamente la vittoria dell'ultimo Europeo, anche se il terzino gioca solo la partita inaugurale contro la Turchia e una parte del secondo tempo supplementare contro l'Inghilterra in finale a Wembley.

RUOLO

Come vi abbiamo già detto, una delle caratteristiche migliori di Florenzi è la duttilità. Il suo ruolo principale è quello di terzino destro, ma può fare anche la mezzala in un centrocampo a tre o giocare addirittura da ala offensiva. Alcune volte ha giocato anche sulla sinistra: insomma l'ex Crotone è un giocatore che può ricoprire davvero tanti ruoli.

DATI E STATISTICHE

Nell'ultima stagione con il Psg Florenzi ha disputato 36 partite, totalizzando 2 gol e 1 assist per un totale di 2.734 minuti. La curiosità è che ha preso solo un cartellino giallo. Alla Roma, invece, Alessandro ha totalizzato 280 presenze, segnato 28 gol e facendo 32 assist per un totale di 19.048 minuti.

FORMULA DELL'OPERAZIONE

Florenzi ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2023. Per questo motivo il Milan vorrebbe chiudere l'operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Possibile anche l'inserimento dell'obbligo a determinate condizioni. I giallorossi inizialmente volevano cedere a titolo definitivo il terzino, ma il Milan ha dato pochi spiragli da questo punto di vista. Ecco perchè la Roma ha aperto al prestito, cosa che ovviamente sta mettendo in discesa l'operazione. Florenzi in giallorossa guadagna circa 3 milioni di euro, compresi i bonus. Qui tutte le novità sull'operazione Florenzi al Milan.