Calciomercato Milan – Florenzi, operazione in corso: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi potrebbe giungere in rossonero dalla Roma. Si tratta sulla formula

Daniele Triolo

Il Milan sta trattando l'acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma in questo calciomercato estivo. La notizia, data per primo da Gianluca Di Marzio, è stata confermata anche da 'gazzetta.it'. Per l'edizione online della 'rosea', infatti, ci sarebbero stati degli approcci nei giorni scorsi tra le parti e poi, da ieri, contatti molto più intensi.

Il Milan ha mostrato interesse per Florenzi in questa sessione di calciomercato. Il giocatore piace, ma la trattativa non è semplice e l'esito non è scontato. Le parti sono al lavoro ed i colloqui continueranno. La chiusura, dunque, non sembra poi così imminente. Anche perché c'è differenza sulla formula del trasferimento di Florenzi in rossonero.

La Roma, che ha riaccolto Florenzi dopo che questi non è stato riscattato dal PSG, vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Il Milan, dal canto suo, sembra essere maggiormente propenso ad un'acquisizione con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Florenzi, che nella Capitale percepisce un ingaggio di 3 milioni di euro netti a stagione, nelle ultime settimane si è allenato con gli esuberi della formazione giallorossa. Ora, per lui, sembra aprirsi la grande opportunità di tornare in Serie A, e in Champions League, con la maglia del Diavolo. Milan, nuova idea per il ruolo di terzino destro! Le ultime >>>