Calciomercato Milan – Chi è Daramy: caratteristiche e numeri del danese

Il Milan è alla ricerca di un attaccante esterno. Uno dei nomi accostati ai rossoneri è quello di Mohamed Daramy del Copenaghen

Il Milan è alla ricerca di rinforzi in vista della prossima stagione. Uno dei ruoli in cui c'è maggior bisogno di intervenire è quello di attaccante esterno. Il nome che nelle ultime ore si sta facendo largo nelle idee dei dirigenti rossoneri è quello di Mohamed Daramy . Il calciatore del Copenaghen potrebbe andare a prendere il posto di Samu Castillejo , nel mirino del Betis Siviglia , nello scacchiere di Stefano Pioli. Andiamo a conoscere meglio il nuovo obiettivo del Milan.

Classe 2002 , Daramy (come detto) gioca in Danimarca con la maglia del Copenaghen. E' di origini della Sierra Leone , ma ha il passaporto danese . Risulta il più giovane debuttante della Superligaen, avendo esordito nel massimo campionato a soli 16 anni, 10 mesi e 25 giorni. Poco tempo dopo è anche divenuto il più giovane marcatore nella storia del club.

La grande duttilità gli consentirebbe di occupare tutti e quattro i ruoli di attacco nel 4-2-3-1 di Pioli. Per stile di gioco e caratteristiche ricorda Jeremy Boga del Sassuolo. Nell'ultima stagione ha giocato 1449 minuti mettendo a referto 5 reti e 2 assist , dimostrandosi più attaccante di manovra e contropiede che implacabile sotto porta.

Su di lui non solo gli occhi del Milan. Il sierraleonese, naturalizzato danese, interessa molto anche a Siviglia, Bayer Leverkusen e alle due squadre di proprietà Red Bull, Lipsia e Salisburgo. Il prezzo del cartellino si aggira intorno ai 10 milioni, cifra abbordabile per le casse del Milan. I dirigenti rossoneri, come sempre, sono attenti ai giovani di talento e potrebbero sbaragliare la concorrenza. Intanto il Milan pensa alla cessioni. Tesoretto da 50 milioni.