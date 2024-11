Calciomercato Milan – Chi è Belahyane del Verona: ruolo e dati

Chi è Reda Belahyane?

Reda Belahyane è nato ad Aubervilliers, in Francia, il 1° giugno 2004. È marocchino ed ha anche la cittadinanza francese, quindi non viene considerato extracomunitario. È cresciuto nel settore giovanile del Nizza, cui cui ha firmato il primo contratto da professionista nel 2021. Ha giocato col Nizza B nel Championnat National 3, quinto livello del calcio francese. Il 3 marzo 2023 ha debuttato in prima squadra contro l'Auxerre in Ligue 1 e, nello stesso mese, ha esordito anche in Conference League. Nel gennaio 2024 il Verona lo acquista per mezzo milione di euro ed il 17 febbraio fa il suo esordio in Serie A contro la Juventus. Con l'arrivo in panchina di Paolo Zanetti, da questa stagione il franco-marocchino è diventato titolare.