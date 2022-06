Calciomercato Milan – Scopriamo Asensio: carriera, ruolo, skills (Video)

Il Milan sembra essere molto interessato a Marco Asensio. Analizziamo insieme la carriera e le caratteristiche del talento del Real Madrid.

Kenneth Malandrin

Uno dei nomi più gettonati per il mercato del Milan è sicuramente quello di Marco Asensio. Attualmente la trattativa non è ad uno stato particolarmente avanzato, ma la candidatura del maiorchino rimane sempre tra le più papabili. L'impianto tecnico-tattico di Pioli necessita terribilmente di alzare il livello sulla linea dei trequartisti; per questo motivo, Asensio sarebbe, sulla carta, il colpo perfetto. Scopriamo ed analizziamo insieme il giocatore per comprendere il perché.

CHI É MARCO ASENSIO

Marco Asensio nasce a Palma di Maiorca il 21 Gennaio 1996. Ha origini olandesi derivanti dai legami parentali da parte della madre, proveniente dai Paesi Bassi. Tiri i primi calci all'età di 10 anni, cominciando a giocare per i rossoneri del Maiorca. Fa il suo esordio tra i professionisti durante la stagione 2013/14, a soli 17 anni. Per Asensio la prima stagione in Liga è ottima. A fine anno Marco si ritrova con 20 presenze tra i professionisti, 1 goal e un contratto di sei anni con il Real Madrid. La stagione successiva lo spagnolo viene lasciato in prestito all'Espanyol per poi raggiungere definitivamente la casa base.

L'inizio è da predestinati: dopo la preparazione estiva, Zinedine Zidane decide di schierare titolare il giovanissimo Asensio nell'importante Supercoppa Europea contro il Siviglia. Di tutta risposta, il maiorchino apre le marcature al 21' con un bolide dai 25 metri.

Sino all'estate del 2019 Asensio ha potuto dirsi più che soddisfatto dell'esperienza madrilena: 3 annate costellate di trofei, grandi prestazioni, gol in finale di Champions contro la Juventus e status di baby fenomeno. Una crescita incredibile ed apparentemente inesorabile. Ma la rottura del crociato dell'estate 19' frena la magia. Per via delle pause dovute alla pandemia di COVID-19, Asensio tornerà a giocare quasi un anno dopo l'infortunio. Dopo questo evento il maiorchino sembra essere leggermente calato di rendimento, come dimostra il fatto che dopo di esso il suo minutaggio sia progressivamente sceso. Ma le sue qualità non sono mai state messe in discussione. Ha già disputato 29 partite con la Nazionale spagnola, segnando un solo gol.

RUOLO E CARATTERISTICHE TECNICHE

Asensio nasce come trequartista, ma la sua qualità e la sua intelligenza tattica lo portano a portare agilmente svariare su tutto il fronte della trequarti. É bene dire che tra le due zone laterali del campo il giocatore del Real predilige quella di destra, in modo da poter rientrare e sprigionare il suo mancino vellutato.

I marchi di fabbrica di Marco Asensio sono sicuramente l'elevatissimo tasso tecnico, che gli permette di avere ottime capacità di dribbling e di passaggio, e la straordinaria potenza e precisione peculiari del suo calcio. Infatti, goal più celebri e spettacolari dello spagnolo sono per la maggior parte conclusioni dalla lunga distanza.

DATI E STATISTICHE

A soli 26 anni, Asensio ha già disputato 347 presenze tra i grandi, segnando 61 gol e fornendo 48 assist. Numeri niente male se si considera che 235 presenze su 347 hanno avuto luogo con indosso la camiseta blanca, equivale a dire la maglia del club più prestigioso della storia dello sport.

ASENSIO E IL MILAN: LA SITUAZIONE

Le voci degli ultimi giorni suggeriscono un'apertura nei confronti dell'operazione Asensio, ma allo stesso tempo non si placano le voci che parlano di richieste decisamente elevate sia per il cartellino che per l'ingaggio. In poche parole, la situazione è in divenire. Non resta che attendere la fioritura delle infiorescenze del calciomercato. Milan, le top news di oggi: Raspadori torna di moda. Vocalelli in esclusiva.