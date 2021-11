Calciomercato Milan – Ali Cho, i suoi numeri in questa stagione / News

Mohamed-Ali Cho, attaccante dell'Angers, è un obiettivo di calciomercato del Milan. Ecco i numeri del classe 2004 in stagione

Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, il Milan sarebbe tra le squadre che stanno seguendo con attenzione il giovane Mohamed-Ali Cho. L'attaccante dell'Angers sta stupendo tutti nonostante abbia soltanto 17 anni, ma già 34 partite sul groppone in Ligue 1. Il ragazzo, inoltre, è stato il primo 2004 a debuttare nel massimo campionato francese. Una premessa non di certo di poco conto, che sottolinea al meglio le grandi attenzioni nei suoi confronti. Ma come sta andando la stagione corrente? Ali Cho ha totalizzato 13 presenze, mettendo a segno 2 gol. Non di certo una media da capogiro, ma non bisogna andare di fretta e non dimenticarsi della sua età. Le top news di oggi: Milan sul nuovo Pedri, il Real Madrid punta Brahim Diaz