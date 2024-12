Calciomercato Milan – Chi è Akliouche del Monaco: ruolo e dati

Un mese dopo, è arrivato l'esordio nelle coppe europee, precisamente in Europa League contro il Ferencvaros . Il 13 agosto del 2023 ha segnato il suo primo gol col Monaco contro il Clermont Foot . Akliouche ha giocato anche le Olimpiadi di quest'estate con la Francia, arrivando in finale contro la Spagna ed ottenendo la medaglia d'argento . Il 19 settembre ha esordito, con gol, in Champions League contro il Barcellona .

Ruolo e statistiche

Akliouche gioca come ala destra, ma può essere schierato anche come trequartista o esterno destro. Tra i suoi punti di forza ci sono: passaggio, finalizzazione, contribuisce in fase difensiva, è pericoloso in contropiede ed è abile nei contrasti. I punti deboli del classe 2002, invece, sono i duelli aerei ed i cross. Fino ad ora, in questa stagione ha giocato 21 partite, segnato 4 gol e fornito 5 assist.