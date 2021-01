Zidane: “Jovic? E’ un giocatore del Real, abbiamo bisogno di lui”

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha parlato alla vigilia della gara con il Celta Vigo di Liga. Il tecnico francese ha parlato anche dell’attaccante serbo Luka Jovic, possibile partente a gennaio e spesso accostato al Milan.

Queste le sue parole: “Iniziamo il nuovo anno con un nuovo tour de force. Spero che non ci siano infortuni, dobbiamo lavorare duro e cercare di vincere. Alaba? Abbiamo una rosa numerosa, non parlo di chi non fa parte della squadra”.

Su Jovic, spesso accostato al Milan: “È un giocatore del Real, ma in un minuto può cambiare tutto. Abbiamo bisogno di giocatori come lui, anche se ha giocato poco”, ha dichiarato l’allenatore dei madrileni.

MILAN TOP NEWS – LE NOTIZIE PIU’ IMPORTANTI DELLA GIORNATA>>>