Zaniolo, la rinuncia del Milan. E la Roma dice sì al Bournemouth | News

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport' parla della trattativa tra il Milan e la Roma per Nicolò Zaniolo . I rossoneri hanno deciso di farsi fuori a causa della cifra, ritenuta elevata in via Aldo Rossi, richiesta dai giallorossi. La Roma, dal canto suo, avrebbe accettato l'offerta del Bournemouth da 27.5 milioni di euro più 4.5 di bonus. Un'affare che fa felice il club ma non Zaniolo, in quanto potrebbe trasferirsi in una squadra che in questo momento occupa la terz'ultima posizione in Premier League. Il giocatore, infatti, più che uno stipendio cercava un progetto dove potersi rilanciare, tanto che aveva accettato di guadagnare la stessa cifra percepita alla Roma (più bonus) qualora avesse firmato con il Milan.

Ma c'è un perché dietro alla ritirata rossonera. Maldini ritiene Zaniolo un calciatore da rigenerare sia a livello fisico che mentale, motivo per cui la società non sarebbe stata disposta a chiudere l'affare per 18 milioni di euro totali. Dal lato opposto, però, la Roma non chiede meno di 30 milioni di euro, generando così una certa distanza tra i due club ma non tra il Milan e il giocatore, i quali avevano già trovato l'accordo. Dopo aver speso 45 milioni di euro in estate tra l'acquisto di De Ketelaere e diversi riscatti, la proprietà del Milan avrebbe deciso così di non garantire un extra budget per la finestra invernale di mercato. Adesso il giocatore rischia di andare in un club dove non vorrebbe giocare o di rimanere alla Roma da separato in casa. Calciomercato Milan, un ex Torino come rinforzo per la trequarti.