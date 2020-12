Valore rosa Milan – Kessie quotazione da Top Player: presto il rinnovo

ULTIME MERCATO MILAN KESSIE

Valore rosa Milan – Kessie torna al top: presto il rinnovo

MILAN NEWS – Una cosa è certa: da quando Franck Kessie ha iniziato a vestire la maglia del Milan nell’estate del 2017, non aveva mai reso così bene e con continuità come negli ultimi 6 mesi. E il tutto è coinciso con l’inevitabile cambio di modulo che Stefano Pioli ha apportato da gennaio, quando con l’esclusione di Suso dagli 11 titolari – poi ceduto pochi giorni più tardi – è passato dal 4-3-3 al più efficace 4-2-3-1. Certo, poi una grande mano l’ha data Ibrahimovic sia chiaro, ma quella scelta del tecnico emiliano è stata a dir poco decisiva.

E chi ne ha giovato tra gli altri è anche l’ex mediano dell’Atalanta, che da quel momento ha dovuto cambiare in parte i propri compiti in campo, dovendo inserirsi meno dalle retrovie, badare maggiormente alla fase difensiva e aiutare nella costruzione della manovra il compagno di reparto Bennacer. I due insieme hanno dato vita ad un vera e propria diga dal rendimento sicuro ed efficace. Inoltre Kessie è diventato un uomo di Pioli, nonostante inizialmente non fossero mancate alcune discussioni. L’ivoriano, infatti, ha giocato ben 38 gare lo scorso anno, non venendo impiegato solamente in 4 occasioni, mentre quest’anno ha saltato solo la trasferta di Lille, venendo impiegato in tutte le altre.

Un altro fattore che ha permesso il rialzo importante della sua valutazione è stato anche il suo apporto in zona gol. Tre reti lo scorso torneo (4 in tutto) messe a segno da giugno ad agosto post lockdown, e altre 4 siglate in questo campionato, diventando il rigorista della squadra. Oggi la sua valutazione su Transfermakt è di 35 milioni, ma lo scorso aprile era scesa addirittura a 20 milioni. Il contratto in scadenza nel 2022 impone alla società di cercare al più presto un accordo con l’agente di Kessie (George Atangana) per un rinnovo. Altrimenti si rischierà di andare incontro alla medesima situazione attuale di Donnarumma e Calhanoglu.

