Valencia, Gattuso fa la spesa al Milan: due nomi nel mirino

Gennaro Gattuso è pronto a firmare con il Valencia. L'ex calciatore ed allenatore del Milan potrebbe "fare la spesa" in Italia

Gattuso è pronto a diventare il terzo allenatore italiano nella storia del Valencia dopo Claudio Ranieri e Cesare Prandelli. E l'ex tecnico di Milan e Napoli potrebbe attingere dal campionato italiano per il calciomercato . Come riporta 'El Chiringuito TV', infatti, Gattuso avrebbe intenzione di "fare la spesa" in Serie A e, in particolare al Milan. Uno dei nomi in cima alla lista del tecnico di origini calabresi è, infatti, quello di Tiémoué Bakayoko .

Ma non è finita qui, perché Gattuso potrebbe attingere al Milan anche per quanto riguarda la difesa. Secondo il 'Corriere dello Sport', anche Alessio Romagnoli potrebbe unirsi al tecnico in Spagna. Il capitano del Milan è in scadenza a fine mese, e potrebbe chiudere, in caso di mancato rinnovo, i 7 anni in rossonero dopo il trasferimento avvenuto nell'estate del 2015 dalla Roma. Su di lui, com'è noto, c'è da tempo la Lazio di Maurizio Sarri, ma l'inserimento del Valencia potrebbe cambiare le carte in tavola. Milan, l'ormai ex United idea per la trequarti: le ultime news di mercato