Valencia, in uscita un ex Milan: il Besiktas interessato a Castillejo

Secondo quanto riportato da Marca, noto quotidiano sportivo spagnolo, le strade di Samuel Castillejo e del Valencia potrebbero separarsi. L'esterno ex Milan vorrebbe rimanere a giocare per i Blanquinegres e rispettare il suo contratto che termina nel 2025, ma pare che non rientri nei piani del tecnico Baraja .

Infine, il Besiktas ha messo gli occhi sul classe '95 e gli ha fatto un'offerta a condizioni migliori, per ingaggio e durata del contratto, rispetto a quelle che ha attualmente al Valencia. Il club spagnolo spingerebbe per l'addio, per poi potersi concentrare sul mercato in entrata.