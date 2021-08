Ursino: “Messias? Nessun incontro con il Milan, ma lascerà il Crotone”

Il brasiliano Junior Messias lascerà il Crotone. Si dice che piaccia al Milan. Ecco che ha detto il dirigente della squadra calabrese

Il sito web 'OkCalciomercato.it' ha intervistato, in esclusiva, il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, al quale è stato chiesto se l'interesse del Milan per Messias corrisponda a verità e, nel caso, se ci sia già un incontro fissato con Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, per parlarne in maniera più approfondita.